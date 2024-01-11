Суд между мэром Троицка Виноградовым и Минфином сорвался из-за ареста чиновника

11 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Александра Виноградова не отпустили на суд из-под ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Суд не сумел приступить к рассмотрению иска мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова о взыскании 10 миллионов рублей с государства в лице Минфина РФ. Об этом сообщили URA.RU 11 января в Центральном суде Челябинска. «Назначенное на сегодня заседание не состоялось в связи с неявкой истца. Следующее назначено на 1 февраля», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Поводом для подачи иска стал оправдательный приговор по уголовному делу Виноградова, которого в марте 2021 года обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно передал оборудование, подконтрольное теплоснабжающей организации, другой фирме, тем самым нарушив права первой. Градоначальник напоминал, что сделал это с ведома прокуратуры и полиции, чтобы не сорвать начало отопительного сезона. В мае 2023 года суд снял с мэра все обвинения, прокуратура признала за ним право на реабилитацию, а он решил взыскать 10-миллионную компенсацию с государства и подал в суд на Минфин РФ. Однако 13 декабря 2023 года Виноградова задержали уже по обвинению в получении взятки вместе с владельцем сети «Копеечка» Дмитрием Виноградовым и неким Борисом Спиридоновым. По версии следствия, Виноградов-мэр через Спиридонова получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. На следующий день градоначальника на два месяца отправили в СИЗО, откуда явиться на суд по своему иску он физически не способен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд не сумел приступить к рассмотрению иска мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова о взыскании 10 миллионов рублей с государства в лице Минфина РФ. Об этом сообщили URA.RU 11 января в Центральном суде Челябинска. «Назначенное на сегодня заседание не состоялось в связи с неявкой истца. Следующее назначено на 1 февраля», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Поводом для подачи иска стал оправдательный приговор по уголовному делу Виноградова, которого в марте 2021 года обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно передал оборудование, подконтрольное теплоснабжающей организации, другой фирме, тем самым нарушив права первой. Градоначальник напоминал, что сделал это с ведома прокуратуры и полиции, чтобы не сорвать начало отопительного сезона. В мае 2023 года суд снял с мэра все обвинения, прокуратура признала за ним право на реабилитацию, а он решил взыскать 10-миллионную компенсацию с государства и подал в суд на Минфин РФ. Однако 13 декабря 2023 года Виноградова задержали уже по обвинению в получении взятки вместе с владельцем сети «Копеечка» Дмитрием Виноградовым и неким Борисом Спиридоновым. По версии следствия, Виноградов-мэр через Спиридонова получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. На следующий день градоначальника на два месяца отправили в СИЗО, откуда явиться на суд по своему иску он физически не способен.