Пермский тюремщик за взятки передавал зеку телефоны

Сотрудник колонии из Лысьвы (Пермский край) получал по 25 тысяч рублей за то, что передавал заключенному мобильные телефоны. Гаджеты он получал у посредника. В ближайшее время тюремщик окажется на скамье подсудимых.
«По версии следствия, сотрудник колонии в 2022 и 2023 годах проносил одному из заключенных мобильные телефоны. Их ему передавал посредник. За каждую передачу запрещенной техники сотрудник краевого ГУФСИН получал по 25 тысяч рублей», — сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
Преступления выявили сотрудники собственной безопасности ГУФСИН и УФСБ по Пермскому краю. В отношении 23-летнего сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас расследование завершено, следователи передали материалы в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
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