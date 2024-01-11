Пермский тюремщик за взятки передавал зеку телефоны

11 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

За передачу гаджетов сотрудник колонии получал по 25 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудник колонии из Лысьвы (Пермский край) получал по 25 тысяч рублей за то, что передавал заключенному мобильные телефоны. Гаджеты он получал у посредника. В ближайшее время тюремщик окажется на скамье подсудимых. «По версии следствия, сотрудник колонии в 2022 и 2023 годах проносил одному из заключенных мобильные телефоны. Их ему передавал посредник. За каждую передачу запрещенной техники сотрудник краевого ГУФСИН получал по 25 тысяч рублей», — сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Преступления выявили сотрудники собственной безопасности ГУФСИН и УФСБ по Пермскому краю. В отношении 23-летнего сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас расследование завершено, следователи передали материалы в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудник колонии из Лысьвы (Пермский край) получал по 25 тысяч рублей за то, что передавал заключенному мобильные телефоны. Гаджеты он получал у посредника. В ближайшее время тюремщик окажется на скамье подсудимых. «По версии следствия, сотрудник колонии в 2022 и 2023 годах проносил одному из заключенных мобильные телефоны. Их ему передавал посредник. За каждую передачу запрещенной техники сотрудник краевого ГУФСИН получал по 25 тысяч рублей», — сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Преступления выявили сотрудники собственной безопасности ГУФСИН и УФСБ по Пермскому краю. В отношении 23-летнего сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас расследование завершено, следователи передали материалы в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.