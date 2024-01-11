Пермский тюремщик за взятки передавал зеку телефоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
За передачу гаджетов сотрудник колонии получал по 25 тысяч рублей Фото:

Сотрудник колонии из Лысьвы (Пермский край) получал по 25 тысяч рублей за то, что передавал заключенному мобильные телефоны. Гаджеты он получал у посредника. В ближайшее время тюремщик окажется на скамье подсудимых.

«По версии следствия, сотрудник колонии в 2022 и 2023 годах проносил одному из заключенных мобильные телефоны. Их ему передавал посредник. За каждую передачу запрещенной техники сотрудник краевого ГУФСИН получал по 25 тысяч рублей», — сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

Преступления выявили сотрудники собственной безопасности ГУФСИН и УФСБ по Пермскому краю. В отношении 23-летнего сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас расследование завершено, следователи передали материалы в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник колонии из Лысьвы (Пермский край) получал по 25 тысяч рублей за то, что передавал заключенному мобильные телефоны. Гаджеты он получал у посредника. В ближайшее время тюремщик окажется на скамье подсудимых. «По версии следствия, сотрудник колонии в 2022 и 2023 годах проносил одному из заключенных мобильные телефоны. Их ему передавал посредник. За каждую передачу запрещенной техники сотрудник краевого ГУФСИН получал по 25 тысяч рублей», — сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Преступления выявили сотрудники собственной безопасности ГУФСИН и УФСБ по Пермскому краю. В отношении 23-летнего сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас расследование завершено, следователи передали материалы в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...