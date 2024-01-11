11 января 2024

В жилом доме Перми ученые обнаружили редкую ядовитую многоножку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, биология, наука, микроскоп, исследование, изучение, микроскопический анализ
Разглядеть малеьнькое существо проще всего в микроскоп Фото:

Ученые Пермского университета (ПГНИУ) обнаружили в городе многоножку-мухоловку Scutigera coleoptrata. Ранее этих членистоногих в Перми не встречали. Нашли нового для города представителя фауны в одном из жилых домов Мотовилихинского района, говорится в статье ученых.

«Находки были сделаны в жилом доме (г. Пермь). Помимо взрослых мухоловок, в месте сбора были замечены ювенильные (подрастающие) особи», — говорится в статье «Вестник Пермского университета».

Ученые отмечают, что многоножки охотятся с помощью яда, но для человека он не опасен. «Многоножки не слишком привлекательны на вид, но не представляют серьезной угрозы для людей. Во время укуса они вводят в жертву яд, который опасен для мелких насекомых, однако совершенно безвреден для человека или домашних питомцев», — сообщается на сайте ПГНИУ. Многоножки-мухоловки распространены, в основном, в теплых краях. На Урале и в Приуралье их ранее встречали только на юге региона.

Так выглядит новый житель Перми
Так выглядит новый житель Перми
Лапы многоножки в деталях
Лапы многоножки в деталях

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Ученые Пермского университета (ПГНИУ) обнаружили в городе многоножку-мухоловку Scutigera coleoptrata. Ранее этих членистоногих в Перми не встречали. Нашли нового для города представителя фауны в одном из жилых домов Мотовилихинского района, говорится в статье ученых. «Находки были сделаны в жилом доме (г. Пермь). Помимо взрослых мухоловок, в месте сбора были замечены ювенильные (подрастающие) особи», — говорится в статье «Вестник Пермского университета». Ученые отмечают, что многоножки охотятся с помощью яда, но для человека он не опасен. «Многоножки не слишком привлекательны на вид, но не представляют серьезной угрозы для людей. Во время укуса они вводят в жертву яд, который опасен для мелких насекомых, однако совершенно безвреден для человека или домашних питомцев», — сообщается на сайте ПГНИУ. Многоножки-мухоловки распространены, в основном, в теплых краях. На Урале и в Приуралье их ранее встречали только на юге региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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