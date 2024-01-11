Ученые Пермского университета (ПГНИУ) обнаружили в городе многоножку-мухоловку Scutigera coleoptrata. Ранее этих членистоногих в Перми не встречали. Нашли нового для города представителя фауны в одном из жилых домов Мотовилихинского района, говорится в статье ученых.
«Находки были сделаны в жилом доме (г. Пермь). Помимо взрослых мухоловок, в месте сбора были замечены ювенильные (подрастающие) особи», — говорится в статье «Вестник Пермского университета».
Ученые отмечают, что многоножки охотятся с помощью яда, но для человека он не опасен. «Многоножки не слишком привлекательны на вид, но не представляют серьезной угрозы для людей. Во время укуса они вводят в жертву яд, который опасен для мелких насекомых, однако совершенно безвреден для человека или домашних питомцев», — сообщается на сайте ПГНИУ. Многоножки-мухоловки распространены, в основном, в теплых краях. На Урале и в Приуралье их ранее встречали только на юге региона.
Так выглядит новый житель Перми
Скрин из статьи «Вестника Пермского университета» https://press.psu.ru/
Лапы многоножки в деталях
Скрин из статьи «Вестника Пермского университета» https://press.psu.ru/
Ученые Пермского университета (ПГНИУ) обнаружили в городе многоножку-мухоловку Scutigera coleoptrata. Ранее этих членистоногих в Перми не встречали. Нашли нового для города представителя фауны в одном из жилых домов Мотовилихинского района, говорится в статье ученых. «Находки были сделаны в жилом доме (г. Пермь). Помимо взрослых мухоловок, в месте сбора были замечены ювенильные (подрастающие) особи», — говорится в статье «Вестник Пермского университета». Ученые отмечают, что многоножки охотятся с помощью яда, но для человека он не опасен. «Многоножки не слишком привлекательны на вид, но не представляют серьезной угрозы для людей. Во время укуса они вводят в жертву яд, который опасен для мелких насекомых, однако совершенно безвреден для человека или домашних питомцев», — сообщается на сайте ПГНИУ. Многоножки-мухоловки распространены, в основном, в теплых краях. На Урале и в Приуралье их ранее встречали только на юге региона.