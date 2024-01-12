В Екатеринбурге девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ипотека, новый дом, дом, многоэтажка
Трагедия произошла на 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Ее тело нашли у многоэтажки на 40 лет ВЛКСМ. Об этом URA.RU сообщила двоюродная сестра погибшей.

«Ее отец (погибшей — прим. URA.RU) мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]», — поделилась родственница. Знакомые погибшей говорят, что она была дружелюбной.

По данным «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Девушка погибла 17 декабря 2023 года
Девушка погибла 17 декабря 2023 года
Фото:

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В Екатеринбурге 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Ее тело нашли у многоэтажки на 40 лет ВЛКСМ. Об этом URA.RU сообщила двоюродная сестра погибшей. «Ее отец (погибшей — прим. URA.RU) мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]», — поделилась родственница. Знакомые погибшей говорят, что она была дружелюбной. По данным «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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