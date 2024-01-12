В Екатеринбурге 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Ее тело нашли у многоэтажки на 40 лет ВЛКСМ. Об этом URA.RU сообщила двоюродная сестра погибшей.
«Ее отец (погибшей — прим. URA.RU) мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]», — поделилась родственница. Знакомые погибшей говорят, что она была дружелюбной.
По данным «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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