В Екатеринбурге девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Фото

12 января 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Ее тело нашли у многоэтажки на 40 лет ВЛКСМ. Об этом URA.RU сообщила двоюродная сестра погибшей. «Ее отец (погибшей — прим. URA.RU) мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]», — поделилась родственница. Знакомые погибшей говорят, что она была дружелюбной. По данным «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. Девушка погибла 17 декабря 2023 года Фото: личная страница погибшей в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках выпала из окна. Ее тело нашли у многоэтажки на 40 лет ВЛКСМ. Об этом URA.RU сообщила двоюродная сестра погибшей. «Ее отец (погибшей — прим. URA.RU) мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]», — поделилась родственница. Знакомые погибшей говорят, что она была дружелюбной. По данным «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.