12 января 2024

Три пермяка погибли при пожарах в частных домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Всего в тушении пожаров участвовали 32 человека Фото:

Две женщины и мужчина погибли при пожарах в частных домах в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре по адресу д. Тимино поступило 12 января в 08:23. Установлено, что горит жилой дом. Погибли два человека — мужчина и женщина. Второй пожар произошел в поселке Мутная, так же горел частный жилой дом. При пожаре погибла женщина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара. В МЧС отметили, что пожары можно было избежать, если бы в домах был установлен пожарный извещатель.

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Две женщины и мужчина погибли при пожарах в частных домах в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре по адресу д. Тимино поступило 12 января в 08:23. Установлено, что горит жилой дом. Погибли два человека — мужчина и женщина. Второй пожар произошел в поселке Мутная, так же горел частный жилой дом. При пожаре погибла женщина», — сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара. В МЧС отметили, что пожары можно было избежать, если бы в домах был установлен пожарный извещатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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