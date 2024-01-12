Три пермяка погибли при пожарах в частных домах

Всего в тушении пожаров участвовали 32 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две женщины и мужчина погибли при пожарах в частных домах в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре по адресу д. Тимино поступило 12 января в 08:23. Установлено, что горит жилой дом. Погибли два человека — мужчина и женщина. Второй пожар произошел в поселке Мутная, так же горел частный жилой дом. При пожаре погибла женщина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара. В МЧС отметили, что пожары можно было избежать, если бы в домах был установлен пожарный извещатель.