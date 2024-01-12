Чем опасен гепатит А, вспышка которого произошла в свердловском городе

Гепатит А, которым заразились свердловчане, лечится в среднем 2-3 недели

13 января 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Максимальный период заболевания продолжается до 50 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) местные жители заразились гепатитом А, посетив закусочную «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. URA.RU приводит информацию о том, что это за вирус и чем он опасен. Гепатит А является острым инфекционным заболеванием печени, вызываемым вирусом гепатита. Болезнь передается алиментарным путем (пищевой), контактно-бытовым и водным. Вирусом можно заразиться при употреблении: пищи, которую приготовил зараженный или не соблюдающий правила личной гигиены человек; овощей и фруктов, мытых зараженной и некипяченой водой; сырых морепродуктов. Чаще всего (60% заболеваний) вирус диагностируется у детей. Несмотря на это, в группу риска по инфицированию также входят сожители больного гепатитом А, сотрудники детских садов и общепита. Период заболевания в среднем продолжается 2-3 недели, максимум 50 дней, а минимум семь дней. Местные жители Краснотурьинска заразились гепатитом А после посещения закусочной «Гиро». Роспотребнадзор временно запретил деятельность общепита, а также подал иск в суд на приостановление работы заведения. Мэр города Устинов сообщил, что зараженные находятся в больнице. После инцидента краснотурьинцы пожаловались на соседние заведения, отметив, что их необходимо проверить.

В Краснотурьинске (Свердловская область) местные жители заразились гепатитом А, посетив закусочную «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. URA.RU приводит информацию о том, что это за вирус и чем он опасен. Гепатит А является острым инфекционным заболеванием печени, вызываемым вирусом гепатита. Болезнь передается алиментарным путем (пищевой), контактно-бытовым и водным. Вирусом можно заразиться при употреблении: пищи, которую приготовил зараженный или не соблюдающий правила личной гигиены человек; овощей и фруктов, мытых зараженной и некипяченой водой; сырых морепродуктов. Чаще всего (60% заболеваний) вирус диагностируется у детей. Несмотря на это, в группу риска по инфицированию также входят сожители больного гепатитом А, сотрудники детских садов и общепита. Период заболевания в среднем продолжается 2-3 недели, максимум 50 дней, а минимум семь дней. Местные жители Краснотурьинска заразились гепатитом А после посещения закусочной «Гиро». Роспотребнадзор временно запретил деятельность общепита, а также подал иск в суд на приостановление работы заведения. Мэр города Устинов сообщил, что зараженные находятся в больнице. После инцидента краснотурьинцы пожаловались на соседние заведения, отметив, что их необходимо проверить.