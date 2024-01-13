Бывший челябинский военком станет зампредом Забайкалья

Захаров прославился благодаря мему «добрый военком»
Бывший военком Челябинской области Николай Захаров с 15 января займет пост председателя правительства Забайкальского края. Об этом сообщают источники.
«Бывший начальник штаба, первый замкомандующего 29-й армией Восточного военного округа полковник Николай Захаров станет зампредом Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Назначат его на эту должность 15 января», — пишет «Чита.ру» со ссылкой на источники.
Захаров родом из Кургана. Пост военкома Челябинской области занимал с 2009 по 2011 годы. После отставки начали появляться мемы с «добрым военкомом» с лицом Захарова.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.