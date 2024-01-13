Бывший челябинский военком станет зампредом Забайкалья

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Пункт призыва. Курган, шеврон, военком, триколор, военный комиссар, призыв в армию
Захаров прославился благодаря мему «добрый военком» Фото:

Бывший военком Челябинской области Николай Захаров с 15 января займет пост председателя правительства Забайкальского края. Об этом сообщают источники.

«Бывший начальник штаба, первый замкомандующего 29-й армией Восточного военного округа полковник Николай Захаров станет зампредом Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Назначат его на эту должность 15 января», — пишет «Чита.ру» со ссылкой на источники.

Захаров родом из Кургана. Пост военкома Челябинской области занимал с 2009 по 2011 годы. После отставки начали появляться мемы с «добрым военкомом» с лицом Захарова.

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Бывший военком Челябинской области Николай Захаров с 15 января займет пост председателя правительства Забайкальского края. Об этом сообщают источники. «Бывший начальник штаба, первый замкомандующего 29-й армией Восточного военного округа полковник Николай Захаров станет зампредом Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Назначат его на эту должность 15 января», — пишет «Чита.ру» со ссылкой на источники. Захаров родом из Кургана. Пост военкома Челябинской области занимал с 2009 по 2011 годы. После отставки начали появляться мемы с «добрым военкомом» с лицом Захарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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