Bloomberg: Зеленский попросит денег у главы одного из крупнейших банков мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский запросит финансовую помощь у главы банка JPMorgan, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить финансовую помощь у главы банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона во время своего пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Зеленский планирует встретиться с Даймоном на этой неделе на Всемирном экономическом форуме, поскольку президент Украины стремится пополнить казну страны для борьбы с Россией», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставление финансовой помощи в размере более 100 миллиардов долларов для Украины было приостановлено из-за «усталости» союзников конфликта и отсутствия успехов ВСУ на поле боя.

Владимир Зеленский продолжает искать возможности привлечения частного капитала для Украины. Он планирует встретиться с главой JPMorgan в Нью-Йорке и выступить на ежегодной встрече в Давосе, заключили в материале.

JPMorgan Chase & Co является одним из крупнейших банков мира с главным офисом в Нью-Йорке. Он признан Советом по финансовой стабильности важнейшим финансовым конгломератом в мире и занимает первое место в списке глобально системно значимых банков. JPMorgan Chase & Co также является крупнейшим инвестиционным банком в мире и крупнейшим коммерческим банком в США.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить финансовую помощь у главы банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона во время своего пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Зеленский планирует встретиться с Даймоном на этой неделе на Всемирном экономическом форуме, поскольку президент Украины стремится пополнить казну страны для борьбы с Россией», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставление финансовой помощи в размере более 100 миллиардов долларов для Украины было приостановлено из-за «усталости» союзников конфликта и отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Владимир Зеленский продолжает искать возможности привлечения частного капитала для Украины. Он планирует встретиться с главой JPMorgan в Нью-Йорке и выступить на ежегодной встрече в Давосе, заключили в материале. JPMorgan Chase & Co является одним из крупнейших банков мира с главным офисом в Нью-Йорке. Он признан Советом по финансовой стабильности важнейшим финансовым конгломератом в мире и занимает первое место в списке глобально системно значимых банков. JPMorgan Chase & Co также является крупнейшим инвестиционным банком в мире и крупнейшим коммерческим банком в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...