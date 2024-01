Bloomberg: Зеленский попросит денег у главы одного из крупнейших банков мира

Владимир Зеленский запросит финансовую помощь у главы банка JPMorgan, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить финансовую помощь у главы банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона во время своего пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Зеленский планирует встретиться с Даймоном на этой неделе на Всемирном экономическом форуме, поскольку президент Украины стремится пополнить казну страны для борьбы с Россией», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставление финансовой помощи в размере более 100 миллиардов долларов для Украины было приостановлено из-за «усталости» союзников конфликта и отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Владимир Зеленский продолжает искать возможности привлечения частного капитала для Украины. Он планирует встретиться с главой JPMorgan в Нью-Йорке и выступить на ежегодной встрече в Давосе, заключили в материале. JPMorgan Chase & Co является одним из крупнейших банков мира с главным офисом в Нью-Йорке. Он признан Советом по финансовой стабильности важнейшим финансовым конгломератом в мире и занимает первое место в списке глобально системно значимых банков. JPMorgan Chase & Co также является крупнейшим инвестиционным банком в мире и крупнейшим коммерческим банком в США.

