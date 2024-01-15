В Краснотурьинске из-за вспышки гепатита А закрываются точки общепита

15 января 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Две точки общепита в Краснотурьинске закрылись из-за гепатита А. (фото архивное) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) закрылись две точки общепита «Шаурма №1» и «Ваш Лаваш». Владельцы заведений решили провести «санитарный день» из-за вспышки гепатита А в городе. «В связи со сложившейся обстановкой в городе, было принято решение закрыть „Шаурма №1“ на санитарный день, чтобы обезопасить себя и вас», — говорится в объявлении на дверях одной из закрывшихся точек. Шаурмечная расположена рядом с закусочной Giro Burger, где предположительно находится очаг вируса гепатита А, сообщает портал «Вечерний Краснотурьинск».



«В Роспотребнадзоре мне конкретный ответ не дают, в чем причина, почему люди заразились гепатитом А. Решил обезопасить своих посетителей и сотрудников. Провести дезинфекцию, еще раз проверить воду. Делаем все, как положено, по санитарным правилам», — рассказал владелец второй закрывшейся на санитарный день точки «Ваш Лаваш».



В ночь на 13 января представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную Giro Burger, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. Пострадавшие находятся в больницах Карпинска и Североуральска, где проходят необходимое лечение. Хозяин бургерной, где массово заразились свердловчане, заявил, что собирается снова открыть точки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснотурьинске (Свердловская область) закрылись две точки общепита «Шаурма №1» и «Ваш Лаваш». Владельцы заведений решили провести «санитарный день» из-за вспышки гепатита А в городе. «В связи со сложившейся обстановкой в городе, было принято решение закрыть „Шаурма №1“ на санитарный день, чтобы обезопасить себя и вас», — говорится в объявлении на дверях одной из закрывшихся точек. Шаурмечная расположена рядом с закусочной Giro Burger, где предположительно находится очаг вируса гепатита А, сообщает портал «Вечерний Краснотурьинск». «В Роспотребнадзоре мне конкретный ответ не дают, в чем причина, почему люди заразились гепатитом А. Решил обезопасить своих посетителей и сотрудников. Провести дезинфекцию, еще раз проверить воду. Делаем все, как положено, по санитарным правилам», — рассказал владелец второй закрывшейся на санитарный день точки «Ваш Лаваш». В ночь на 13 января представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную Giro Burger, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. Пострадавшие находятся в больницах Карпинска и Североуральска, где проходят необходимое лечение. Хозяин бургерной, где массово заразились свердловчане, заявил, что собирается снова открыть точки.