Водителям трамваев Челябинска повысят зарплату

16 января 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Зарплату водителям трамваев планируется повысить уже в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителям трамваев в Челябинске повысят зарплату. Очередное повышение запланировано на февраль, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Заработная плата водителей трамваев значительно проиндексирована за последние два года. Очередное повышение планируется с февраля 2024 года», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Челябинске парк трамваев находится в процессе масштабного обновления. По данным миндора, старые вагоны, выработавшиеся срок эксплуатации, постепенно выбывают и заменяются новыми. «Проблем с финансированием ремонтов не наблюдается. Новые вагоны находятся на двухлетней гарантии, по ним завод-поставщик исправляет выявленные недочеты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее один из работников трамвайного депо рассказал URA.RU о том, что в одном из трамвайных парков Челябинска сломан практически весь подвижной состав, включая ремонтный автопоезд. По его словам, в депо нет качественных вагонов, на которых можно работать, при этом уже сломанные вагоны не хотят ремонтировать. По его словам, из-за простоя водители получают зарплату меньше прожиточного минимума.

Водителям трамваев в Челябинске повысят зарплату. Очередное повышение запланировано на февраль, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Заработная плата водителей трамваев значительно проиндексирована за последние два года. Очередное повышение планируется с февраля 2024 года», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Челябинске парк трамваев находится в процессе масштабного обновления. По данным миндора, старые вагоны, выработавшиеся срок эксплуатации, постепенно выбывают и заменяются новыми. «Проблем с финансированием ремонтов не наблюдается. Новые вагоны находятся на двухлетней гарантии, по ним завод-поставщик исправляет выявленные недочеты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее один из работников трамвайного депо рассказал URA.RU о том, что в одном из трамвайных парков Челябинска сломан практически весь подвижной состав, включая ремонтный автопоезд. По его словам, в депо нет качественных вагонов, на которых можно работать, при этом уже сломанные вагоны не хотят ремонтировать. По его словам, из-за простоя водители получают зарплату меньше прожиточного минимума.