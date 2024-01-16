Водителям трамваев Челябинска повысят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний день. Челябинск, гэт, городской электротранспорт, трамвай, новый трамвай, маршрут3
Зарплату водителям трамваев планируется повысить уже в феврале Фото:

Водителям трамваев в Челябинске повысят зарплату. Очередное повышение запланировано на февраль, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.

«Заработная плата водителей трамваев значительно проиндексирована за последние два года. Очередное повышение планируется с февраля 2024 года», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в Челябинске парк трамваев находится в процессе масштабного обновления. По данным миндора, старые вагоны, выработавшиеся срок эксплуатации, постепенно выбывают и заменяются новыми.

«Проблем с финансированием ремонтов не наблюдается. Новые вагоны находятся на двухлетней гарантии, по ним завод-поставщик исправляет выявленные недочеты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее один из работников трамвайного депо рассказал URA.RU о том, что в одном из трамвайных парков Челябинска сломан практически весь подвижной состав, включая ремонтный автопоезд. По его словам, в депо нет качественных вагонов, на которых можно работать, при этом уже сломанные вагоны не хотят ремонтировать. По его словам, из-за простоя водители получают зарплату меньше прожиточного минимума.

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Водителям трамваев в Челябинске повысят зарплату. Очередное повышение запланировано на февраль, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Заработная плата водителей трамваев значительно проиндексирована за последние два года. Очередное повышение планируется с февраля 2024 года», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Челябинске парк трамваев находится в процессе масштабного обновления. По данным миндора, старые вагоны, выработавшиеся срок эксплуатации, постепенно выбывают и заменяются новыми. «Проблем с финансированием ремонтов не наблюдается. Новые вагоны находятся на двухлетней гарантии, по ним завод-поставщик исправляет выявленные недочеты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее один из работников трамвайного депо рассказал URA.RU о том, что в одном из трамвайных парков Челябинска сломан практически весь подвижной состав, включая ремонтный автопоезд. По его словам, в депо нет качественных вагонов, на которых можно работать, при этом уже сломанные вагоны не хотят ремонтировать. По его словам, из-за простоя водители получают зарплату меньше прожиточного минимума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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