В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет. Фото

17 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Дети пропали в разные дни, но в одном районе Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге пропали 11-летний Асад Азимов и 15-летняя Анастасия Бурова. По информации поисковиков, дети могут находиться в Березовском. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Азимов Асад, 11 лет. Ушел из дома в Железнодорожном районе 16 января. Рост 150 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные. На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, штаны болоньевые черные, шапка черного цвета с ушками, шарф черного цвета», — говорится в сообщении. Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками. Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обращаться по телефону: +7 343 356-42-11 или 102. Также можно звонить в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: + 7 900 044 02 20. Фото: группа поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте» (https://vk.com/poproriw) Фото: группа поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте» (https://vk.com/poproriw)

В Екатеринбурге пропали 11-летний Асад Азимов и 15-летняя Анастасия Бурова. По информации поисковиков, дети могут находиться в Березовском. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Азимов Асад, 11 лет. Ушел из дома в Железнодорожном районе 16 января. Рост 150 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные. На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, штаны болоньевые черные, шапка черного цвета с ушками, шарф черного цвета», — говорится в сообщении. Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками. Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обращаться по телефону: +7 343 356-42-11 или 102. Также можно звонить в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: + 7 900 044 02 20.