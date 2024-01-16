16 января 2024

В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, прогулка, лужа, сапоги
Дети пропали в разные дни, но в одном районе Фото:

В Екатеринбурге пропали 11-летний Асад Азимов и 15-летняя Анастасия Бурова. По информации поисковиков, дети могут находиться в Березовском. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Азимов Асад, 11 лет. Ушел из дома в Железнодорожном районе 16 января. Рост 150 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные. На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, штаны болоньевые черные, шапка черного цвета с ушками, шарф черного цвета», — говорится в сообщении.

Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками.

Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обращаться по телефону: +7 343 356-42-11 или 102. Также можно звонить в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: + 7 900 044 02 20.

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В Екатеринбурге пропали 11-летний Асад Азимов и 15-летняя Анастасия Бурова. По информации поисковиков, дети могут находиться в Березовском. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Азимов Асад, 11 лет. Ушел из дома в Железнодорожном районе 16 января. Рост 150 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные. На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, штаны болоньевые черные, шапка черного цвета с ушками, шарф черного цвета», — говорится в сообщении. Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками. Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обращаться по телефону: +7 343 356-42-11 или 102. Также можно звонить в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: + 7 900 044 02 20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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