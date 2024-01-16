Бывшим топ-менеджерам челябинской больницы снизили срок в колонии

17 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Суд снизил срок в колонии Неверову и Губанову на один месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову и бывшему главному инженеру этого же медучреждения Антону Губанову, осужденным за коррупцию на 9,5 и восьми лет, соответственно, 17 января снизили сроки в колонии на месяц. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Защита Неверова и Губанова просила пересмотреть приговоры своим клиентам. Областной суд учел ряд смягчающих обстоятельств, среди которых наличие несовершеннолетних детей и состояние здоровья родителей. По итогу сроки были снижены на один месяц: Неверову до девяти лет и пяти месяцев, Губанову — до семи лет и 11 месяцев, соответственно», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Неверов и Губанов попали в поле зрения правоохранительных органов весной 2020 года. Их задержали по обвинениям в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая свои посты, мужчины получали деньги от ООО «ГК Абсолютные системы». За это они помогали компании с получением контрактов на поставку лифтового оборудования, и беспрепятственной приемкой работ. В отличие от своего коллеги, Губанов стал сотрудничать со следствием и уже через полгода после задержания получил 3,5 года колонии. Неверов же до последнего не признавал вину. Следствие затянулось на год, судебный процесс шел почти девять месяцев. По итогу Неверова признали виновным и приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Уже после обвинительных приговоров в деле Неверова и Губанова появились новые преступные эпизоды. По итогу бывшему инженеру увеличили первоначальный срок с 3,5 до восьми лет. В настоящее время дело в отношении Неверова по новым эпизодам рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. По итогам суда ему будет назначено новое наказание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову и бывшему главному инженеру этого же медучреждения Антону Губанову, осужденным за коррупцию на 9,5 и восьми лет, соответственно, 17 января снизили сроки в колонии на месяц. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Защита Неверова и Губанова просила пересмотреть приговоры своим клиентам. Областной суд учел ряд смягчающих обстоятельств, среди которых наличие несовершеннолетних детей и состояние здоровья родителей. По итогу сроки были снижены на один месяц: Неверову до девяти лет и пяти месяцев, Губанову — до семи лет и 11 месяцев, соответственно», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Неверов и Губанов попали в поле зрения правоохранительных органов весной 2020 года. Их задержали по обвинениям в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая свои посты, мужчины получали деньги от ООО «ГК Абсолютные системы». За это они помогали компании с получением контрактов на поставку лифтового оборудования, и беспрепятственной приемкой работ. В отличие от своего коллеги, Губанов стал сотрудничать со следствием и уже через полгода после задержания получил 3,5 года колонии. Неверов же до последнего не признавал вину. Следствие затянулось на год, судебный процесс шел почти девять месяцев. По итогу Неверова признали виновным и приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Уже после обвинительных приговоров в деле Неверова и Губанова появились новые преступные эпизоды. По итогу бывшему инженеру увеличили первоначальный срок с 3,5 до восьми лет. В настоящее время дело в отношении Неверова по новым эпизодам рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. По итогам суда ему будет назначено новое наказание.