Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший антибиотик «Супракс». Скрин

Фармацевт Ашугова: препарат «Амоксиван» заменит итальянский антибиотик «Супракс»

19 января 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках появился аналог препарата «Супракс Солютаб» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший осенью 2023 года из свердловских аптек итальянский антибиотик «Супракс» (полное название «Супракс Солютаб» — прим. ред.) можно заменить российским аналогом, например, лекарством «Амоксиван». Об этом журналисту URA.RU сообщила екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. Полусинтетический антибиотик оказывает бактерицидное действие. Препарат назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях: фарингитах, тонзиллитах, синуситах, остром и хроническом бронхите, среднем отите. «Дефицита антибиотиков широкого спектра в аптечных сетях региона не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Супракс Солютаб“ есть отечественный аналог — „Амоксиван“, который производит российская фармацевтическая компания ООО „Рузфарма“. Антибиотик является рецептурным. Чтобы подобрать правильную дозировку, надо обратиться к лечащему врачу», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил итальянского препарата «Супракс Солютаб» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Вита» и «Фармленд». Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», « Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс» и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропавший осенью 2023 года из свердловских аптек итальянский антибиотик «Супракс» (полное название «Супракс Солютаб» — прим. ред.) можно заменить российским аналогом, например, лекарством «Амоксиван». Об этом журналисту URA.RU сообщила екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. Полусинтетический антибиотик оказывает бактерицидное действие. Препарат назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях: фарингитах, тонзиллитах, синуситах, остром и хроническом бронхите, среднем отите. «Дефицита антибиотиков широкого спектра в аптечных сетях региона не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Супракс Солютаб“ есть отечественный аналог — „Амоксиван“, который производит российская фармацевтическая компания ООО „Рузфарма“. Антибиотик является рецептурным. Чтобы подобрать правильную дозировку, надо обратиться к лечащему врачу», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил итальянского препарата «Супракс Солютаб» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Вита» и «Фармленд». Ранее URA.RU писало о том, что некоторые лекарственные препараты пропали из аптек на Среднем Урале. Из-за санкций, которые наложили на Россию страны коллективного Запада, были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», « Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс» и других.