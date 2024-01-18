Выбирать президента имеют право более 2,5 миллиона жителей Челябинской области

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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Выборы президента страны состоятся в марте 2024 года Фото:

По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составила 2 589 694 человека. Такую информацию 18 января опубликовал в своем telegram-канале облизбирком.

«В городе Челябинске, зарегистрированы 880 053 избирателя, что составляет 33,98% от общего числа избирателей в регионе. Во втором по величине городе, Магнитогорске, зарегистрированы 310 393 избирателя, что составляет 11,98% от общего числа избирателей», — сообщили в ведомстве.

Третьим по числу избирателей стал Миасский городской округ, их численность составила 131 238. Самый маленький — Локомотивный городской округ, число его избирателей составило 3 653.

Среди районов самым большим по численности избирателей в области является Сосновский, там зарегистрировано 75 869 избирателей. Самым маленьким среди городов региона является Нязепетровский муниципальный район, в котором зарегистрировано 13 154 избирателя.

В облизбиркоме отметили, что в учет избирателей попадает не все население, проживающее на территории области, а лишь те жители региона, которые обладают активным избирательным правом и зарегистрированы по месту жительства на соответствующей территории. Не учитываются иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, не имеющие места жительства в пределах Челябинской области, а также лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и признанные судом недееспособными.

Выборы президента страны назначены на 17 марта 2024 года. В настоящее время в стране собираются подписи в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов, минуя процедуру сбора подписей.

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По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составила 2 589 694 человека. Такую информацию 18 января опубликовал в своем telegram-канале облизбирком. «В городе Челябинске, зарегистрированы 880 053 избирателя, что составляет 33,98% от общего числа избирателей в регионе. Во втором по величине городе, Магнитогорске, зарегистрированы 310 393 избирателя, что составляет 11,98% от общего числа избирателей», — сообщили в ведомстве. Третьим по числу избирателей стал Миасский городской округ, их численность составила 131 238. Самый маленький — Локомотивный городской округ, число его избирателей составило 3 653. Среди районов самым большим по численности избирателей в области является Сосновский, там зарегистрировано 75 869 избирателей. Самым маленьким среди городов региона является Нязепетровский муниципальный район, в котором зарегистрировано 13 154 избирателя. В облизбиркоме отметили, что в учет избирателей попадает не все население, проживающее на территории области, а лишь те жители региона, которые обладают активным избирательным правом и зарегистрированы по месту жительства на соответствующей территории. Не учитываются иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, не имеющие места жительства в пределах Челябинской области, а также лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и признанные судом недееспособными. Выборы президента страны назначены на 17 марта 2024 года. В настоящее время в стране собираются подписи в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов, минуя процедуру сбора подписей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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