18 января 2024

Как свердловские зэки купались в Крещение. Фото

В ИК-2 Екатеринбурга заключенные окунулись в купели на Крещение
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Крещение в ИК-2. Екатеринбург, купание в купели, крещенские купания, праздник крещение
В ИК-2 семь осужденных окунулись в освященную воду Фото:

В Свердловской области в купели на Крещение окунулись и заключенные в колониях. В частности, обряд смывания грехов прошли осужденные в ИК-2 в Екатеринбурге.

Всего в купели решили окунуться порядка 300 заключенных по всей области, в ИК-2 — семеро, при этом в православной общине при колонии состоят 28 человек. Для мужчин на территории учреждения поставили чан с ледяной водой, а перед погружением они побывали на службе в храме.

URA.RU составляло список советов, что не рекомендуется делать тем, кто впервые хочет окунуться в прорубь. В частности, нельзя находиться в проруби дольше одной минуты и нырять вперед головой.

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В Свердловской области в купели на Крещение окунулись и заключенные в колониях. В частности, обряд смывания грехов прошли осужденные в ИК-2 в Екатеринбурге. Всего в купели решили окунуться порядка 300 заключенных по всей области, в ИК-2 — семеро, при этом в православной общине при колонии состоят 28 человек. Для мужчин на территории учреждения поставили чан с ледяной водой, а перед погружением они побывали на службе в храме. URA.RU составляло список советов, что не рекомендуется делать тем, кто впервые хочет окунуться в прорубь. В частности, нельзя находиться в проруби дольше одной минуты и нырять вперед головой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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