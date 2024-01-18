Как свердловские зэки купались в Крещение. Фото

В ИК-2 Екатеринбурга заключенные окунулись в купели на Крещение

19 января 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В ИК-2 семь осужденных окунулись в освященную воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в купели на Крещение окунулись и заключенные в колониях. В частности, обряд смывания грехов прошли осужденные в ИК-2 в Екатеринбурге. Всего в купели решили окунуться порядка 300 заключенных по всей области, в ИК-2 — семеро, при этом в православной общине при колонии состоят 28 человек. Для мужчин на территории учреждения поставили чан с ледяной водой, а перед погружением они побывали на службе в храме. URA.RU составляло список советов, что не рекомендуется делать тем, кто впервые хочет окунуться в прорубь. В частности, нельзя находиться в проруби дольше одной минуты и нырять вперед головой.

В Свердловской области в купели на Крещение окунулись и заключенные в колониях. В частности, обряд смывания грехов прошли осужденные в ИК-2 в Екатеринбурге. Всего в купели решили окунуться порядка 300 заключенных по всей области, в ИК-2 — семеро, при этом в православной общине при колонии состоят 28 человек. Для мужчин на территории учреждения поставили чан с ледяной водой, а перед погружением они побывали на службе в храме. URA.RU составляло список советов, что не рекомендуется делать тем, кто впервые хочет окунуться в прорубь. В частности, нельзя находиться в проруби дольше одной минуты и нырять вперед головой.