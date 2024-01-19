19 января 2024

Пермяков предупредили о гололеде на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед, гололедица
Пермских водителей предупредили о гололеде и снегопаде Фото:

В Пермском крае 21 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, в том числе, снегопад, сильный ветер и гололед. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале со ссылкой на данные метеорологов.

«В Прикамье прогнозируются 21 января: снег, местами сильный, ночью и утром в отдельных районах гололед, порывы ветра до 18 м/с. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — уточнили в посте представители ведомства.

Непогода уже привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. В ночь на 20 января было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

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В Пермском крае 21 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, в том числе, снегопад, сильный ветер и гололед. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале со ссылкой на данные метеорологов. «В Прикамье прогнозируются 21 января: снег, местами сильный, ночью и утром в отдельных районах гололед, порывы ветра до 18 м/с. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — уточнили в посте представители ведомства. Непогода уже привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. В ночь на 20 января было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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