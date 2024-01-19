Пермяков предупредили о гололеде на дорогах

В Пермском крае 21 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, в том числе, снегопад, сильный ветер и гололед. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале со ссылкой на данные метеорологов.
«В Прикамье прогнозируются 21 января: снег, местами сильный, ночью и утром в отдельных районах гололед, порывы ветра до 18 м/с. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — уточнили в посте представители ведомства.
Непогода уже привела к тому, что фуры и автобусы образовали длинную пробку на дороге от Дивьи до Перми. В ночь на 20 января было полностью парализовано движение на кольцевой развязке трасс М-7 и Р-243. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
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