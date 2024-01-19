19 января 2024

В старинном купеческом особняке в Челябинске откроется ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Высота 5642. Екатеринбург, высота 5642, ресторан высота, высота 5642 ресторан
Ресторан на новом месте открывает команда музыкального бара «ФортеПьяно» Фото:

В Челябинске в старинном купеческом доме-особняке в усадьбе купца Рябинина летом откроется ресторан. Информация об этом размещена в telegram-канале самой усадьбы.

«Завершились переговоры, документы подписаны и теперь гастрономическим партнером нашего любимого дома, становится …. „ФортеПьяно“!» — указано в сообщении. Ресторан откроется в усадьбе Рябининых ближе к лету.

Как сообщает пресс-служба самого «ФортеПьяно», музыкальный бар, который работает сейчас на Кировке, не переезжает. На новом месте будет открыто новое заведение.

Усадьба Рябининых — старинный дом по улице Каслинской, 137. Возводился в традициях псевдорусской теремной архитектуры. Является памятником архитектуры регионального значения и занесен в соответствующий реестр областным Советом депутатов еще в 1978 году. Дом-особняк долго находился в заброшенном состоянии, в 2019 году его восстановили.

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В Челябинске в старинном купеческом доме-особняке в усадьбе купца Рябинина летом откроется ресторан. Информация об этом размещена в telegram-канале самой усадьбы. «Завершились переговоры, документы подписаны и теперь гастрономическим партнером нашего любимого дома, становится …. „ФортеПьяно“!» — указано в сообщении. Ресторан откроется в усадьбе Рябининых ближе к лету. Как сообщает пресс-служба самого «ФортеПьяно», музыкальный бар, который работает сейчас на Кировке, не переезжает. На новом месте будет открыто новое заведение. Усадьба Рябининых — старинный дом по улице Каслинской, 137. Возводился в традициях псевдорусской теремной архитектуры. Является памятником архитектуры регионального значения и занесен в соответствующий реестр областным Советом депутатов еще в 1978 году. Дом-особняк долго находился в заброшенном состоянии, в 2019 году его восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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