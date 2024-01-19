В старинном купеческом особняке в Челябинске откроется ресторан

В Челябинске в старинном купеческом доме-особняке в усадьбе купца Рябинина летом откроется ресторан. Информация об этом размещена в telegram-канале самой усадьбы.
«Завершились переговоры, документы подписаны и теперь гастрономическим партнером нашего любимого дома, становится …. „ФортеПьяно“!» — указано в сообщении. Ресторан откроется в усадьбе Рябининых ближе к лету.
Как сообщает пресс-служба самого «ФортеПьяно», музыкальный бар, который работает сейчас на Кировке, не переезжает. На новом месте будет открыто новое заведение.
Усадьба Рябининых — старинный дом по улице Каслинской, 137. Возводился в традициях псевдорусской теремной архитектуры. Является памятником архитектуры регионального значения и занесен в соответствующий реестр областным Советом депутатов еще в 1978 году. Дом-особняк долго находился в заброшенном состоянии, в 2019 году его восстановили.
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