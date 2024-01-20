20 января 2024

Близкие рассказали, каким был 18-летний свердловчанин, задохнувшийся в машине

О задохнувшемся в машине с подругой свердловчанине вспоминают как о добром парне
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за новости о смерти Дмитрия у его бабушек и дедушек поднялось давление Фото:

Дмитрий Дымшаков, погибший в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область), был добрым и хорошим парнем, рассказали URA.RU его близкие. Тела молодого человека и его подруги были обнаружены в запертом гараже, в заведенной машине.

«Ничего плохого о нем сказать нельзя. Столько парней бухают, наркоманят, а такие хорошие парни уходят», — рассказала знакомая погибшего.

Внезапная смерть Дмитрия стала шоком для его близких. «Его мама ревела, кричала в трубку», — рассказывает собеседница агентства. Также, по ее словам, очень тяжело отреагировали бабушки и дедушки погибшего: у них случилась истерика и поднялось давление. Родственники переживают, что «они не выдержат».

Дмитрий Дымшаков пропал 18 января, об этом его близкие сообщили в соцсетях. Позже его вместе с девушкой нашли мертвыми в заведенной машине в закрытом гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами.

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Дмитрий Дымшаков, погибший в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область), был добрым и хорошим парнем, рассказали URA.RU его близкие. Тела молодого человека и его подруги были обнаружены в запертом гараже, в заведенной машине. «Ничего плохого о нем сказать нельзя. Столько парней бухают, наркоманят, а такие хорошие парни уходят», — рассказала знакомая погибшего. Внезапная смерть Дмитрия стала шоком для его близких. «Его мама ревела, кричала в трубку», — рассказывает собеседница агентства. Также, по ее словам, очень тяжело отреагировали бабушки и дедушки погибшего: у них случилась истерика и поднялось давление. Родственники переживают, что «они не выдержат». Дмитрий Дымшаков пропал 18 января, об этом его близкие сообщили в соцсетях. Позже его вместе с девушкой нашли мертвыми в заведенной машине в закрытом гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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