Близкие рассказали, каким был 18-летний свердловчанин, задохнувшийся в машине

Дмитрий Дымшаков, погибший в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область), был добрым и хорошим парнем, рассказали URA.RU его близкие. Тела молодого человека и его подруги были обнаружены в запертом гараже, в заведенной машине.
«Ничего плохого о нем сказать нельзя. Столько парней бухают, наркоманят, а такие хорошие парни уходят», — рассказала знакомая погибшего.
Внезапная смерть Дмитрия стала шоком для его близких. «Его мама ревела, кричала в трубку», — рассказывает собеседница агентства. Также, по ее словам, очень тяжело отреагировали бабушки и дедушки погибшего: у них случилась истерика и поднялось давление. Родственники переживают, что «они не выдержат».
Дмитрий Дымшаков пропал 18 января, об этом его близкие сообщили в соцсетях. Позже его вместе с девушкой нашли мертвыми в заведенной машине в закрытом гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами.
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