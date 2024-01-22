Уникальный бульдозер-сапер, разработка которого проведена в Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера, успешно работает в зоне спецоперации. Он устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни.
«В зоне проведения спецоперации работает уникальный бульдозер-сапер, разработанный в Челябинске. Творцом идеи создания роботизированного комплекса дистанционного разминирования стал Алексей Текслер. Гусеничный автомобиль убирает неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни военнослужащих», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск».
По данным ведомства, бульдозер МТ2 может уничтожать взрывчатку до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. Сам робот сделан из высокопрочной стали. Общая масса бульдозера порядка восьми тонн, мощность 360 лошадиных сил. В ведомстве уточнили, что поводом для создания механизированного сапера стали массированные бомбардировки летом 2022 года территории Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток», лишенными механизма самоликвидации.
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