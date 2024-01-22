Челябинский бульдозер-сапер, созданный по инициативе Текслера, работает на СВО. Фото

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Город. Курган, экскаватор, бульдозер
Бульдозер устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни Фото:

Уникальный бульдозер-сапер, разработка которого проведена в Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера, успешно работает в зоне спецоперации. Он устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни.

«В зоне проведения спецоперации работает уникальный бульдозер-сапер, разработанный в Челябинске. Творцом идеи создания роботизированного комплекса дистанционного разминирования стал Алексей Текслер. Гусеничный автомобиль убирает неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни военнослужащих», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск».

По данным ведомства, бульдозер МТ2 может уничтожать взрывчатку до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. Сам робот сделан из высокопрочной стали. Общая масса бульдозера порядка восьми тонн, мощность 360 лошадиных сил. В ведомстве уточнили, что поводом для создания механизированного сапера стали массированные бомбардировки летом 2022 года территории Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток», лишенными механизма самоликвидации.

Сапер может уничтожить до четырех кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте
Сапер может уничтожить до четырех кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте
Фото:

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Уникальный бульдозер-сапер, разработка которого проведена в Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера, успешно работает в зоне спецоперации. Он устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни. «В зоне проведения спецоперации работает уникальный бульдозер-сапер, разработанный в Челябинске. Творцом идеи создания роботизированного комплекса дистанционного разминирования стал Алексей Текслер. Гусеничный автомобиль убирает неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни военнослужащих», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». По данным ведомства, бульдозер МТ2 может уничтожать взрывчатку до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. Сам робот сделан из высокопрочной стали. Общая масса бульдозера порядка восьми тонн, мощность 360 лошадиных сил. В ведомстве уточнили, что поводом для создания механизированного сапера стали массированные бомбардировки летом 2022 года территории Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток», лишенными механизма самоликвидации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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