Челябинский бульдозер-сапер, созданный по инициативе Текслера, работает на СВО. Фото

22 января 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Бульдозер устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уникальный бульдозер-сапер, разработка которого проведена в Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера, успешно работает в зоне спецоперации. Он устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни. «В зоне проведения спецоперации работает уникальный бульдозер-сапер, разработанный в Челябинске. Творцом идеи создания роботизированного комплекса дистанционного разминирования стал Алексей Текслер. Гусеничный автомобиль убирает неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни военнослужащих», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». По данным ведомства, бульдозер МТ2 может уничтожать взрывчатку до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. Сам робот сделан из высокопрочной стали. Общая масса бульдозера порядка восьми тонн, мощность 360 лошадиных сил. В ведомстве уточнили, что поводом для создания механизированного сапера стали массированные бомбардировки летом 2022 года территории Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток», лишенными механизма самоликвидации. Сапер может уничтожить до четырех кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте Фото: официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск».

Уникальный бульдозер-сапер, разработка которого проведена в Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера, успешно работает в зоне спецоперации. Он устраняет неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни. «В зоне проведения спецоперации работает уникальный бульдозер-сапер, разработанный в Челябинске. Творцом идеи создания роботизированного комплекса дистанционного разминирования стал Алексей Текслер. Гусеничный автомобиль убирает неразорвавшиеся боеприпасы и спасает жизни военнослужащих», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». По данным ведомства, бульдозер МТ2 может уничтожать взрывчатку до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. Сам робот сделан из высокопрочной стали. Общая масса бульдозера порядка восьми тонн, мощность 360 лошадиных сил. В ведомстве уточнили, что поводом для создания механизированного сапера стали массированные бомбардировки летом 2022 года территории Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток», лишенными механизма самоликвидации.