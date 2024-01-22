В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от полиции с 26 кг наркотиков

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Мужчина попытался скрыться на машине, но его быстро поймали Фото:

Госавтоинспекция поймала на трассе М-12 жителя Нижнего Тагила (Свердловская область), который вез с собой 26 килограммов мефедрона. Он попытался скрыться, но его быстро задержали, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

«Водитель пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских и уехать с места задержания, поэтому в отношении него пришлось применить специальные средства — наручники. При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 килограммов мефедрона, а также порядка 200 граммов других запрещенных веществ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Против свердловчанина возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Чуть раньше в Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона.

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Госавтоинспекция поймала на трассе М-12 жителя Нижнего Тагила (Свердловская область), который вез с собой 26 килограммов мефедрона. Он попытался скрыться, но его быстро задержали, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике. «Водитель пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских и уехать с места задержания, поэтому в отношении него пришлось применить специальные средства — наручники. При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 килограммов мефедрона, а также порядка 200 граммов других запрещенных веществ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Против свердловчанина возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере Чуть раньше в Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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