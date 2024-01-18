В Екатеринбурге поймали юного закладчика, ему грозит 15 лет тюрьмы

18 января 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

На закладчика возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «У полицейских имелась информация, что в лесополосе орудует наркосбытчик. Проведя комплекс необходимых мероприятий, опера вышли на след барыги и задержали его. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, работающий на складе», — говорится в telegram-канале управления. При досмотре, сказано в сообщении, у подозреваемого нашли сверток, в котором находилось почти сто граммов мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «У полицейских имелась информация, что в лесополосе орудует наркосбытчик. Проведя комплекс необходимых мероприятий, опера вышли на след барыги и задержали его. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, работающий на складе», — говорится в telegram-канале управления. При досмотре, сказано в сообщении, у подозреваемого нашли сверток, в котором находилось почти сто граммов мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.