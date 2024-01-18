В Екатеринбурге поймали юного закладчика, ему грозит 15 лет тюрьмы

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик
На закладчика возбудили уголовное дело Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«У полицейских имелась информация, что в лесополосе орудует наркосбытчик. Проведя комплекс необходимых мероприятий, опера вышли на след барыги и задержали его. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, работающий на складе», — говорится в telegram-канале управления.

При досмотре, сказано в сообщении, у подозреваемого нашли сверток, в котором находилось почти сто граммов мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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В Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «У полицейских имелась информация, что в лесополосе орудует наркосбытчик. Проведя комплекс необходимых мероприятий, опера вышли на след барыги и задержали его. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, работающий на складе», — говорится в telegram-канале управления. При досмотре, сказано в сообщении, у подозреваемого нашли сверток, в котором находилось почти сто граммов мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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