В Екатеринбурге поймали юного закладчика, ему грозит 15 лет тюрьмы

В Екатеринбурге на Уралмаше оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали закладчика — парня 2004 года рождения. С собой у него было почти сто граммов мефедрона, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«У полицейских имелась информация, что в лесополосе орудует наркосбытчик. Проведя комплекс необходимых мероприятий, опера вышли на след барыги и задержали его. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, работающий на складе», — говорится в telegram-канале управления.
При досмотре, сказано в сообщении, у подозреваемого нашли сверток, в котором находилось почти сто граммов мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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