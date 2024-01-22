В домах Ленинского района Челябинска отключат воду. Список

22 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Воду отключат с 9:00 до 20:00 23, 26 и 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В части домов Ленинского района Челябинска 23, 26 и 30 января МУП «ПОВВ» проведет отключение водоснабжения. Список адресов URA.RU предоставила мэрия. «Отключение в микрорайоне „Порт“ пройдет в три этапа: 23, 26 и 30 января. Водоснабжение будет не доступно с 9:00 до 20:00», — уточнили в мэрии. Причиной стал большой объем работ по переврезке новых участков водоводов. В числе адресов: Улица Пограничная, 19, 19а (детсад №463), 21 (школа № 99), 23, 23а (детсад № 474), 24а, 25, 26, 26а, 30, 30а, 32, 32а, 34;

Улица Харлова, 9, 9а, 11, 13, 1За (детсад №460), 15;

Улица Шота Руставели, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а;

Улица Тухачевского, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 13б, 16, 17, 19. В детсады и школы организуют подвоз воды. Водоматы с питьевой водой на территории отключения в эти дни будут работать бесплатно.

В части домов Ленинского района Челябинска 23, 26 и 30 января МУП «ПОВВ» проведет отключение водоснабжения. Список адресов URA.RU предоставила мэрия. «Отключение в микрорайоне „Порт“ пройдет в три этапа: 23, 26 и 30 января. Водоснабжение будет не доступно с 9:00 до 20:00», — уточнили в мэрии. Причиной стал большой объем работ по переврезке новых участков водоводов. В числе адресов: В детсады и школы организуют подвоз воды. Водоматы с питьевой водой на территории отключения в эти дни будут работать бесплатно.