В домах Ленинского района Челябинска отключат воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
Воду отключат с 9:00 до 20:00 23, 26 и 30 января Фото:

В части домов Ленинского района Челябинска 23, 26 и 30 января МУП «ПОВВ» проведет отключение водоснабжения. Список адресов URA.RU предоставила мэрия.

«Отключение в микрорайоне „Порт“ пройдет в три этапа: 23, 26 и 30 января. Водоснабжение будет не доступно с 9:00 до 20:00», — уточнили в мэрии.

Причиной стал большой объем работ по переврезке новых участков водоводов. В числе адресов:

  • Улица Пограничная, 19, 19а (детсад №463), 21 (школа № 99), 23, 23а (детсад № 474), 24а, 25, 26, 26а, 30, 30а, 32, 32а, 34;
  • Улица Харлова, 9, 9а, 11, 13, 1За (детсад №460), 15;
  • Улица Шота Руставели, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а;
  • Улица Тухачевского, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 13б, 16, 17, 19.

В детсады и школы организуют подвоз воды. Водоматы с питьевой водой на территории отключения в эти дни будут работать бесплатно.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В части домов Ленинского района Челябинска 23, 26 и 30 января МУП «ПОВВ» проведет отключение водоснабжения. Список адресов URA.RU предоставила мэрия. «Отключение в микрорайоне „Порт“ пройдет в три этапа: 23, 26 и 30 января. Водоснабжение будет не доступно с 9:00 до 20:00», — уточнили в мэрии. Причиной стал большой объем работ по переврезке новых участков водоводов. В числе адресов: В детсады и школы организуют подвоз воды. Водоматы с питьевой водой на территории отключения в эти дни будут работать бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...