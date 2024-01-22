Челябинский завод выпустил бульдозеры для поиска полезных ископаемых в движении. Фото

22 января 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Бульдозер дооснастили дополнительным оборудованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторный завод «ДСТ-Урал» в Челябинске адаптировал бульдозер для поиска полезных ископаемых в движении. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, несколько партий заказчик уже получил. «Завод адаптировал бульдозер для обеспечения работы импульсного источника. Он применяется для скоростного сбора сейсмических данных высокого разрешения при геологоразведочных работах», — говорится в сообщении. Импульсный источник, который будет собирать сейсмические данные, произведен компанией «Геотек». Чтобы техника работала бесперебойно, инженеры челябинского предприятия оснастили машину дополнительным генератором мощностью в 50 киловатт. Также установили гидростатическую трансмиссию. На месте оператора смонтировали дополнительные экраны. Мониторы позволят контролировать процесс сбора данных в движении. Разработанная в начале 2000-х годов технология уже опробована на практике. Ее применяют на сложноустроенных и малоразмерных глубинных объектах. Метод внедрен на реках Восточной Сибири. Несколько партий продукции завод уже поставил заказчику Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Тракторный завод «ДСТ-Урал» в Челябинске адаптировал бульдозер для поиска полезных ископаемых в движении. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, несколько партий заказчик уже получил. «Завод адаптировал бульдозер для обеспечения работы импульсного источника. Он применяется для скоростного сбора сейсмических данных высокого разрешения при геологоразведочных работах», — говорится в сообщении. Импульсный источник, который будет собирать сейсмические данные, произведен компанией «Геотек». Чтобы техника работала бесперебойно, инженеры челябинского предприятия оснастили машину дополнительным генератором мощностью в 50 киловатт. Также установили гидростатическую трансмиссию. На месте оператора смонтировали дополнительные экраны. Мониторы позволят контролировать процесс сбора данных в движении. Разработанная в начале 2000-х годов технология уже опробована на практике. Ее применяют на сложноустроенных и малоразмерных глубинных объектах. Метод внедрен на реках Восточной Сибири.