«У «Металлурга» горючее закончилось, а нападающий заболел»: тренер Разин

Главный тренер магнитогорского ХК «Металлург» Андрей Разин рассказал о причинах поражения принципиальному сопернику — челябинскому «Трактору». По словам наставника магнитогорцев, у команды в этой игре закончилось горючее, а центральный нападающий Денис Зернов перед игрой заболел. Об этом заявил Разин на послематчевой конференции.
«Не хватило сил, эмоций. Все игры последние очень тяжелые, третья игра на выезде, соперники топовые. Горючее закончилось, причем не на всю игру, а на определенные отрезки. Зернов перед игрой сообщил, что плохо себя чувствует и я не стал рисковать, играли без него», — рассказал Разин.
При этом он отметил, что для ХК «Металлург» было очень важно выиграть областное дерби, но вся команда «провела не лучшую игру». Разин также пошутил, что искусственный интеллект был на стороне «Трактора», когда не засчитал спорный гол в ворота сопернику.
Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 5 февраля со счетом 5:2 выиграл у «Металлурга» на своем поле. Челябинский клуб продолжает удерживать лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ. 12 февраля команды проведут повторный поединок в Челябинске.
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