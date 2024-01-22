В Златоусте похоронили трех бойцов СВО

23 января 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Похороны погибших бойцов прошли в течение трех дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) похоронили трех бойцов СВО — Игоря Ивашкевича, Михаила Пьячева и Азамата Гильманова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Представители администрации округа приняли участие в торжественной церемонии прощания с воинами Игорем Ивашкевичем, Михаилом Пьячевым и Азаматом Гильмановым. Были выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа. Как сообщает местное отделение «Боевого братства», похороны прошли в течение трех дней. На церемонии прощания присутствовали также представители «Боевого Братства», фонда «Защитники Отечества», ветераны и военный комиссар Златоуста Андрей Вечернин.

В Златоусте (Челябинская область) похоронили трех бойцов СВО — Игоря Ивашкевича, Михаила Пьячева и Азамата Гильманова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Представители администрации округа приняли участие в торжественной церемонии прощания с воинами Игорем Ивашкевичем, Михаилом Пьячевым и Азаматом Гильмановым. Были выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа. Как сообщает местное отделение «Боевого братства», похороны прошли в течение трех дней. На церемонии прощания присутствовали также представители «Боевого Братства», фонда «Защитники Отечества», ветераны и военный комиссар Златоуста Андрей Вечернин.