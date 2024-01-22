22 января 2024

В Златоусте похоронили трех бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Похороны погибших бойцов прошли в течение трех дней Фото:

В Златоусте (Челябинская область) похоронили трех бойцов СВО — Игоря Ивашкевича, Михаила Пьячева и Азамата Гильманова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Представители администрации округа приняли участие в торжественной церемонии прощания с воинами Игорем Ивашкевичем, Михаилом Пьячевым и Азаматом Гильмановым. Были выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

Как сообщает местное отделение «Боевого братства», похороны прошли в течение трех дней. На церемонии прощания присутствовали также представители «Боевого Братства», фонда «Защитники Отечества», ветераны и военный комиссар Златоуста Андрей Вечернин.

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В Златоусте (Челябинская область) похоронили трех бойцов СВО — Игоря Ивашкевича, Михаила Пьячева и Азамата Гильманова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Представители администрации округа приняли участие в торжественной церемонии прощания с воинами Игорем Ивашкевичем, Михаилом Пьячевым и Азаматом Гильмановым. Были выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа. Как сообщает местное отделение «Боевого братства», похороны прошли в течение трех дней. На церемонии прощания присутствовали также представители «Боевого Братства», фонда «Защитники Отечества», ветераны и военный комиссар Златоуста Андрей Вечернин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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