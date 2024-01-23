В Челябинске началась замена ресторанов KFC. Фото

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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, ростикс, rostics, rostic's
В Челябинске стартовал ребрендинг франшизы KFC Фото:

В Челябинске появилась первая точка сети Rostic’s, которая заменила франшизу KFC в части городов России в 2023 году. Заведение открылось в Калининском районе.

«Скоро открытие ресторана сети быстрого питания Rostic`s. Организация находится на улице Братьев Кашириных, 86», — сообщается в карточке заведения на сервисе «2ГИС».

Согласно кадрам посетителей, Rostic’s работает сразу в двух форматах: заказ можно сделать через автомобильное окно, либо зайти в помещение. В этом же здании расположилась автомойка и организация по подбору автомобилей.

Первая точка Rostic’s открылась в Калининском районе Челябинска
Первая точка Rostic’s открылась в Калининском районе Челябинска

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В Челябинске появилась первая точка сети Rostic’s, которая заменила франшизу KFC в части городов России в 2023 году. Заведение открылось в Калининском районе. «Скоро открытие ресторана сети быстрого питания Rostic`s. Организация находится на улице Братьев Кашириных, 86», — сообщается в карточке заведения на сервисе «2ГИС». Согласно кадрам посетителей, Rostic’s работает сразу в двух форматах: заказ можно сделать через автомобильное окно, либо зайти в помещение. В этом же здании расположилась автомойка и организация по подбору автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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