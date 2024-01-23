В Челябинске стартовал ребрендинг франшизы KFC Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске появилась первая точка сети Rostic’s, которая заменила франшизу KFC в части городов России в 2023 году. Заведение открылось в Калининском районе.

«Скоро открытие ресторана сети быстрого питания Rostic`s. Организация находится на улице Братьев Кашириных, 86», — сообщается в карточке заведения на сервисе «2ГИС».

Согласно кадрам посетителей, Rostic’s работает сразу в двух форматах: заказ можно сделать через автомобильное окно, либо зайти в помещение. В этом же здании расположилась автомойка и организация по подбору автомобилей.