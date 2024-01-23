Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав челябинцев, проживающих без водоснабжения

Бастрыкин ждет доклад о нарушении прав жильцов многоэтажного дома в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Жильцы дома проживают в непригодных условиях и покупают воду за свой счет Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Челябинске жильцы многоквартирного дома по улице Троицкой намерены обратиться к Председателю СК России А.И. Бастрыкину в связи с нарушением их прав. Так, из-за прорыва канализационной трубы подвал здания длительное время затоплен сточными водами, что повлекло отключение холодного и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

На данный момент жильцы дома проживают в непригодных условиях и покупают воду за свой счет. Граждане обращались в администрацию и аварийные службы, но это не принесло никаких результатов.

Как отметили в ведомстве, в СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Челябинске жильцы многоквартирного дома по улице Троицкой намерены обратиться к Председателю СК России А.И. Бастрыкину в связи с нарушением их прав. Так, из-за прорыва канализационной трубы подвал здания длительное время затоплен сточными водами, что повлекло отключение холодного и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении. На данный момент жильцы дома проживают в непригодных условиях и покупают воду за свой счет. Граждане обращались в администрацию и аварийные службы, но это не принесло никаких результатов. Как отметили в ведомстве, в СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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