Пермячкам предлагают похудеть с помощью магии

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, камин, свечи, освещение, тепло
«Волшебные» свечи обещают идеальную фигуру (архивное фото) Фото:

В Перми начали распространять восковые свечи, якобы заряженные магической энергией, которая помогает похудеть. Рекламирует волшебную продукцию один из эзотерических магазинов в социальных сетях.

«Основанные на принципах магии и энергетических практик, Магические Свечи обладают удивительным способом влиять на ваше тело — они активируют внутренние запасы энергии и ускоряют процесс сжигания жиров. Просто зажгите свечу в специально созданной для этого обстановке и откройте своему телу путь к идеальной форме», — обещает реклама.

Никаких доказательств магического воздействия свечей в сообщении не приводится. В комментариях к записи одна из пользователей Екатерина отметила, что свечи не помогают. Правда, она покупала свечи для развития чувств: «Брала у вас свечу на развитие чувств, сделала все как рассказала консультант. В итоге все случилось наоборот — мы только закрылись друг от друга».

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В Перми начали распространять восковые свечи, якобы заряженные магической энергией, которая помогает похудеть. Рекламирует волшебную продукцию один из эзотерических магазинов в социальных сетях. «Основанные на принципах магии и энергетических практик, Магические Свечи обладают удивительным способом влиять на ваше тело — они активируют внутренние запасы энергии и ускоряют процесс сжигания жиров. Просто зажгите свечу в специально созданной для этого обстановке и откройте своему телу путь к идеальной форме», — обещает реклама. Никаких доказательств магического воздействия свечей в сообщении не приводится. В комментариях к записи одна из пользователей Екатерина отметила, что свечи не помогают. Правда, она покупала свечи для развития чувств: «Брала у вас свечу на развитие чувств, сделала все как рассказала консультант. В итоге все случилось наоборот — мы только закрылись друг от друга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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