Пермячкам предлагают похудеть с помощью магии

23 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

«Волшебные» свечи обещают идеальную фигуру (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми начали распространять восковые свечи, якобы заряженные магической энергией, которая помогает похудеть. Рекламирует волшебную продукцию один из эзотерических магазинов в социальных сетях. «Основанные на принципах магии и энергетических практик, Магические Свечи обладают удивительным способом влиять на ваше тело — они активируют внутренние запасы энергии и ускоряют процесс сжигания жиров. Просто зажгите свечу в специально созданной для этого обстановке и откройте своему телу путь к идеальной форме», — обещает реклама. Никаких доказательств магического воздействия свечей в сообщении не приводится. В комментариях к записи одна из пользователей Екатерина отметила, что свечи не помогают. Правда, она покупала свечи для развития чувств: «Брала у вас свечу на развитие чувств, сделала все как рассказала консультант. В итоге все случилось наоборот — мы только закрылись друг от друга».

В Перми начали распространять восковые свечи, якобы заряженные магической энергией, которая помогает похудеть. Рекламирует волшебную продукцию один из эзотерических магазинов в социальных сетях. «Основанные на принципах магии и энергетических практик, Магические Свечи обладают удивительным способом влиять на ваше тело — они активируют внутренние запасы энергии и ускоряют процесс сжигания жиров. Просто зажгите свечу в специально созданной для этого обстановке и откройте своему телу путь к идеальной форме», — обещает реклама. Никаких доказательств магического воздействия свечей в сообщении не приводится. В комментариях к записи одна из пользователей Екатерина отметила, что свечи не помогают. Правда, она покупала свечи для развития чувств: «Брала у вас свечу на развитие чувств, сделала все как рассказала консультант. В итоге все случилось наоборот — мы только закрылись друг от друга».