22 января 2024

Куйвашев летит в Петербург на встречу с Путиным по особому поводу

Свердловский губернатор Куйвашев встретится с Путиным в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Для Евгения Куйвашева встреча с главой государства станет третьей за четыре месяца Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря в Санкт-Петербурге встретится с президентом РФ Владимиром Путиным — вместе с главами других регионов, приглашенными на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Ленинграда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

При этом официальный представитель Куйвашева информацию пока не подтверждает. «На данный момент такой рабочей поездки в планах нет», — заявила собеседница агентства.

В последний раз Куйвашев участвовал в президентском мероприятии 9 ноября. Это был Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В середине октября свердловский лидер летал в Пермь, где Путин проводил совещание по развитию спорта. Куйвашев получил от главы государства установки «по текущим вопросам». И отличился на фоне других докладчиков, предложив поднять цены на табак.

27 января Владимир Путин выступит на «Газпром — Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у участников мероприятия, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря в Санкт-Петербурге встретится с президентом РФ Владимиром Путиным — вместе с главами других регионов, приглашенными на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Ленинграда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. При этом официальный представитель Куйвашева информацию пока не подтверждает. «На данный момент такой рабочей поездки в планах нет», — заявила собеседница агентства. В последний раз Куйвашев участвовал в президентском мероприятии 9 ноября. Это был Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В середине октября свердловский лидер летал в Пермь, где Путин проводил совещание по развитию спорта. Куйвашев получил от главы государства установки «по текущим вопросам». И отличился на фоне других докладчиков, предложив поднять цены на табак. 27 января Владимир Путин выступит на «Газпром — Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у участников мероприятия, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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