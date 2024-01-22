Куйвашев летит в Петербург на встречу с Путиным по особому поводу

Свердловский губернатор Куйвашев встретится с Путиным в Петербурге

23 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Для Евгения Куйвашева встреча с главой государства станет третьей за четыре месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря в Санкт-Петербурге встретится с президентом РФ Владимиром Путиным — вместе с главами других регионов, приглашенными на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Ленинграда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. При этом официальный представитель Куйвашева информацию пока не подтверждает. «На данный момент такой рабочей поездки в планах нет», — заявила собеседница агентства. В последний раз Куйвашев участвовал в президентском мероприятии 9 ноября. Это был Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В середине октября свердловский лидер летал в Пермь, где Путин проводил совещание по развитию спорта. Куйвашев получил от главы государства установки «по текущим вопросам». И отличился на фоне других докладчиков, предложив поднять цены на табак. 27 января Владимир Путин выступит на «Газпром — Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у участников мероприятия, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря в Санкт-Петербурге встретится с президентом РФ Владимиром Путиным — вместе с главами других регионов, приглашенными на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Ленинграда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. При этом официальный представитель Куйвашева информацию пока не подтверждает. «На данный момент такой рабочей поездки в планах нет», — заявила собеседница агентства. В последний раз Куйвашев участвовал в президентском мероприятии 9 ноября. Это был Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В середине октября свердловский лидер летал в Пермь, где Путин проводил совещание по развитию спорта. Куйвашев получил от главы государства установки «по текущим вопросам». И отличился на фоне других докладчиков, предложив поднять цены на табак. 27 января Владимир Путин выступит на «Газпром — Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у участников мероприятия, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.