В Екатеринбурге за вечер произошло два массовых ДТП. Видео

23 января 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Суммарно в двух авариях пострадало семь машин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за вечер 23 января произошло два массовых ДТП. В одной аварии пострадало четыре машины, в другой — три. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «Улица Шефская — Красных Командиров, (разбито — прим. URA.RU) четыре авто», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На улице Белинского — Саввы Белых тоже авария, но уже с участием трех машин, сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге за вечер 23 января произошло два массовых ДТП. В одной аварии пострадало четыре машины, в другой — три. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «Улица Шефская — Красных Командиров, (разбито — прим. URA.RU) четыре авто», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На улице Белинского — Саввы Белых тоже авария, но уже с участием трех машин, сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.