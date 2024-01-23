В Екатеринбурге за вечер произошло два массовых ДТП. Видео

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Суммарно в двух авариях пострадало семь машин (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге за вечер 23 января произошло два массовых ДТП. В одной аварии пострадало четыре машины, в другой — три. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

«Улица Шефская — Красных Командиров, (разбито — прим. URA.RU) четыре авто», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На улице Белинского — Саввы Белых тоже авария, но уже с участием трех машин, сказано в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге за вечер 23 января произошло два массовых ДТП. В одной аварии пострадало четыре машины, в другой — три. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «Улица Шефская — Красных Командиров, (разбито — прим. URA.RU) четыре авто», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На улице Белинского — Саввы Белых тоже авария, но уже с участием трех машин, сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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