Суммарно в двух авариях пострадало семь машин (архивное фото)
В Екатеринбурге за вечер 23 января произошло два массовых ДТП. В одной аварии пострадало четыре машины, в другой — три. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
«Улица Шефская — Красных Командиров, (разбито — прим. URA.RU) четыре авто», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На улице Белинского — Саввы Белых тоже авария, но уже с участием трех машин, сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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