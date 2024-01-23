«Тагилхлеб» рассказал свою версию истории со стеклом в хлебе школьной столовой

«Тагилхлеб»: история со стеклом в хлебе могла быть детским розыгрышем

24 января 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники комбината признались, что были в шоке, узнав про стекло Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доказательств тому, что школьникам Нижнего Тагила попалось в хлебе стекло, не предоставлено никаких. Не исключено, что это мог быть детский розыгрыш или последствия какого-то происшествия в самой столовой. Такие предположения в разговоре с URA.RU озвучила менеджер по маркетингу «Тагилхлеба» Лариса Панченко. «У них на пищеблоке есть стеклянная посуда, может, был бой стекла, пусть не в этот день, в предыдущий. Может даже невидимый взгляду [осколок остался]. А вдруг это был какой-то розыгрыш со стороны одноклассников, или они это умышленно сделали, чтобы навредить?» — предположила менеджер. Она рассказала, что продукция их комбината поступает в школы в запакованном виде: в специальном хлебном пакете, который закрыт клипсой. В столовых его достают и раскладывают по тарам. «По факту мы, как производитель, не получили никаких доказательств [попадания в хлеб] этого стекла, мы его даже не видели: ни фото, ни видеофиксации, ни акта заключения со стороны работников пищеблока не было. Со слов школы якобы девочка обнаружила стеклышко, которое лежало на хлебе, и отдала это работнику пищеблока. Тот извинился и выкинул стекло. Никем и никак это не было зафиксировано», — пояснила Панченко. По ее словам, на комбинате побывали с проверками несколько ведомств — Роспотребнадзора, прокуратуры, работает Следственный комитет. Никто не нашел никаких нарушений, но официального ответа пока нет. «У нас регулярно проходят плановые проверки, два раза в год аудит, нас проверяют даже торговые сети, куда мы поставляем продукцию. Мы открыты к разговору, родители могут к нам приехать и своими глазами увидеть линию производства. В данном случае наше предприятие обвиняют голословно, не задумываясь, какие мы несем репутационные потери. Хотелось бы объективности», — подчеркнула Лариса Панченко. О стекле, якобы найденном в хлебе, заявили учащиеся горно-металлургической школы Нижнего Тагила. СМИ сообщали, что пострадали пятеро детей. Мама одной из девочек заявляла, что дочери пришлось вызвать скорую. При этом источник URA.RU, близкий к администрации школы, рассказывал агентству, что информация о стекле не нашла подтверждения. По его словам, не было травм и скорых, а стекло первоклассница принесла в руке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доказательств тому, что школьникам Нижнего Тагила попалось в хлебе стекло, не предоставлено никаких. Не исключено, что это мог быть детский розыгрыш или последствия какого-то происшествия в самой столовой. Такие предположения в разговоре с URA.RU озвучила менеджер по маркетингу «Тагилхлеба» Лариса Панченко. «У них на пищеблоке есть стеклянная посуда, может, был бой стекла, пусть не в этот день, в предыдущий. Может даже невидимый взгляду [осколок остался]. А вдруг это был какой-то розыгрыш со стороны одноклассников, или они это умышленно сделали, чтобы навредить?» — предположила менеджер. Она рассказала, что продукция их комбината поступает в школы в запакованном виде: в специальном хлебном пакете, который закрыт клипсой. В столовых его достают и раскладывают по тарам. «По факту мы, как производитель, не получили никаких доказательств [попадания в хлеб] этого стекла, мы его даже не видели: ни фото, ни видеофиксации, ни акта заключения со стороны работников пищеблока не было. Со слов школы якобы девочка обнаружила стеклышко, которое лежало на хлебе, и отдала это работнику пищеблока. Тот извинился и выкинул стекло. Никем и никак это не было зафиксировано», — пояснила Панченко. По ее словам, на комбинате побывали с проверками несколько ведомств — Роспотребнадзора, прокуратуры, работает Следственный комитет. Никто не нашел никаких нарушений, но официального ответа пока нет. «У нас регулярно проходят плановые проверки, два раза в год аудит, нас проверяют даже торговые сети, куда мы поставляем продукцию. Мы открыты к разговору, родители могут к нам приехать и своими глазами увидеть линию производства. В данном случае наше предприятие обвиняют голословно, не задумываясь, какие мы несем репутационные потери. Хотелось бы объективности», — подчеркнула Лариса Панченко. О стекле, якобы найденном в хлебе, заявили учащиеся горно-металлургической школы Нижнего Тагила. СМИ сообщали, что пострадали пятеро детей. Мама одной из девочек заявляла, что дочери пришлось вызвать скорую. При этом источник URA.RU, близкий к администрации школы, рассказывал агентству, что информация о стекле не нашла подтверждения. По его словам, не было травм и скорых, а стекло первоклассница принесла в руке.