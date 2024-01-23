В Пермском крае простились с погибшим на СВО штурмовиком Михаилом Власовым

В Чусовском городском округе Пермского края простились с погибшим на СВО бойцом Михаилом Власовым. Он проходил военную службу в составе штурмовой роты.
«В тяжелое для страны время Михаил не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы номером расчета отделения захвата 4 штурмовой роты „В“ войсковой части 52892. При выполнении спецзадач на территориях ДНР села Новобахмутовка, Ясиноватовского района, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 29 ноября 2023 года рядовой Власов Михаил Дмитриевич погиб», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чусовского округа Сергей Белов.
Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким Михаила Власова. Уточняется, что погибшего бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями.
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