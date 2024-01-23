23 января 2024

В Пермском крае простились с погибшим на СВО штурмовиком Михаилом Власовым

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Погибшего проводили в последний пусть со всеми воинскими почестями Фото:
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В Чусовском городском округе Пермского края простились с погибшим на СВО бойцом Михаилом Власовым. Он проходил военную службу в составе штурмовой роты.

«В тяжелое для страны время Михаил не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы номером расчета отделения захвата 4 штурмовой роты „В“ войсковой части 52892. При выполнении спецзадач на территориях ДНР села Новобахмутовка, Ясиноватовского района, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 29 ноября 2023 года рядовой Власов Михаил Дмитриевич погиб», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чусовского округа Сергей Белов.

Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким Михаила Власова. Уточняется, что погибшего бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями.

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В Чусовском городском округе Пермского края простились с погибшим на СВО бойцом Михаилом Власовым. Он проходил военную службу в составе штурмовой роты. «В тяжелое для страны время Михаил не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы номером расчета отделения захвата 4 штурмовой роты „В“ войсковой части 52892. При выполнении спецзадач на территориях ДНР села Новобахмутовка, Ясиноватовского района, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 29 ноября 2023 года рядовой Власов Михаил Дмитриевич погиб», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чусовского округа Сергей Белов. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким Михаила Власова. Уточняется, что погибшего бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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