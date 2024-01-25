Пермские студенты прошли стажировку в полку ДПС

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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, полиция, дпс
Вместе с инспекторами ДПС студенты патрулировали улицы Перми Фото:

Студенты из пермского финансово-экономического колледжа прошли однодневную стажировку в полку ДПС ГИБДД УМВД Перми. Они ознакомились с работой инструкторов и патрулировали улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В ходе однодневной стажировки студенты колледжа прошли инструктаж о работе в полку ДПС, увидели, как руководство распределяет рабочие задачи для своих подчиненных на день. Затем студенты отправились с инспекторами патрулировать улицы Перми», — рассказали в пермском УМВД.

Во время своей стажировки студенты стали свидетелями того, как пермяку по пути домой стало плохо. Инспекторы ДПС вызвали для мужчины скорую помощь и сопроводили бригаду медиков до больницы.

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Студенты из пермского финансово-экономического колледжа прошли однодневную стажировку в полку ДПС ГИБДД УМВД Перми. Они ознакомились с работой инструкторов и патрулировали улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. «В ходе однодневной стажировки студенты колледжа прошли инструктаж о работе в полку ДПС, увидели, как руководство распределяет рабочие задачи для своих подчиненных на день. Затем студенты отправились с инспекторами патрулировать улицы Перми», — рассказали в пермском УМВД. Во время своей стажировки студенты стали свидетелями того, как пермяку по пути домой стало плохо. Инспекторы ДПС вызвали для мужчины скорую помощь и сопроводили бригаду медиков до больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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