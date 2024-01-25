Пермские студенты прошли стажировку в полку ДПС

Студенты из пермского финансово-экономического колледжа прошли однодневную стажировку в полку ДПС ГИБДД УМВД Перми. Они ознакомились с работой инструкторов и патрулировали улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
«В ходе однодневной стажировки студенты колледжа прошли инструктаж о работе в полку ДПС, увидели, как руководство распределяет рабочие задачи для своих подчиненных на день. Затем студенты отправились с инспекторами патрулировать улицы Перми», — рассказали в пермском УМВД.
Во время своей стажировки студенты стали свидетелями того, как пермяку по пути домой стало плохо. Инспекторы ДПС вызвали для мужчины скорую помощь и сопроводили бригаду медиков до больницы.
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