Пермские студенты прошли стажировку в полку ДПС

25 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Вместе с инспекторами ДПС студенты патрулировали улицы Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Студенты из пермского финансово-экономического колледжа прошли однодневную стажировку в полку ДПС ГИБДД УМВД Перми. Они ознакомились с работой инструкторов и патрулировали улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. «В ходе однодневной стажировки студенты колледжа прошли инструктаж о работе в полку ДПС, увидели, как руководство распределяет рабочие задачи для своих подчиненных на день. Затем студенты отправились с инспекторами патрулировать улицы Перми», — рассказали в пермском УМВД. Во время своей стажировки студенты стали свидетелями того, как пермяку по пути домой стало плохо. Инспекторы ДПС вызвали для мужчины скорую помощь и сопроводили бригаду медиков до больницы.

Студенты из пермского финансово-экономического колледжа прошли однодневную стажировку в полку ДПС ГИБДД УМВД Перми. Они ознакомились с работой инструкторов и патрулировали улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. «В ходе однодневной стажировки студенты колледжа прошли инструктаж о работе в полку ДПС, увидели, как руководство распределяет рабочие задачи для своих подчиненных на день. Затем студенты отправились с инспекторами патрулировать улицы Перми», — рассказали в пермском УМВД. Во время своей стажировки студенты стали свидетелями того, как пермяку по пути домой стало плохо. Инспекторы ДПС вызвали для мужчины скорую помощь и сопроводили бригаду медиков до больницы.