Звезда криминальных сериалов Прокофьев поставил спектакль в Чайковском

Российский актер и режиссер Леонид Прокофьев, известный широкой публике по ролям в криминальных телесериалах, поставил спектакль в Чайковском Пермского края. В местном Театре драмы и комедии он провел для труппы лабораторию по сторителлингу, итогом которой стала документальная постановка «Код города. Чайковский», рассказали в театре.
«Режиссер и актер Леонид Прокофьев приехал в Чайковский театр драмы и комедии проводить лабораторию по сторителлингу, новому для нашего города жанру. Труппа театра 28 января представит документальный эскиз — эксперимент „КОД ГОРОДА. ЧАЙКОВСКИЙ“. Он создается во время этой лаборатории», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Леонид Прокофьев — режиссер, актер театра и кино. Основатель театра горожан Фабрик на возрождаемой фабрике в Наро-Фоминске и своей школы «Метод Прокофьева». Телезрителю известен по сериалам «Ментовские войны», «Дорожный патруль», «Гончие».
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