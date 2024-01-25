25 января 2024

Звезда криминальных сериалов Прокофьев поставил спектакль в Чайковском

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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол, фотограф
В театре Чайковского ждут зрителя (архивное фото) Фото:

Российский актер и режиссер Леонид Прокофьев, известный широкой публике по ролям в криминальных телесериалах, поставил спектакль в Чайковском Пермского края. В местном Театре драмы и комедии он провел для труппы лабораторию по сторителлингу, итогом которой стала документальная постановка «Код города. Чайковский», рассказали в театре.

«Режиссер и актер Леонид Прокофьев приехал в Чайковский театр драмы и комедии проводить лабораторию по сторителлингу, новому для нашего города жанру. Труппа театра 28 января представит документальный эскиз — эксперимент „КОД ГОРОДА. ЧАЙКОВСКИЙ“. Он создается во время этой лаборатории», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Леонид Прокофьев — режиссер, актер театра и кино. Основатель театра горожан Фабрик на возрождаемой фабрике в Наро-Фоминске и своей школы «Метод Прокофьева». Телезрителю известен по сериалам «Ментовские войны», «Дорожный патруль», «Гончие».

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Российский актер и режиссер Леонид Прокофьев, известный широкой публике по ролям в криминальных телесериалах, поставил спектакль в Чайковском Пермского края. В местном Театре драмы и комедии он провел для труппы лабораторию по сторителлингу, итогом которой стала документальная постановка «Код города. Чайковский», рассказали в театре. «Режиссер и актер Леонид Прокофьев приехал в Чайковский театр драмы и комедии проводить лабораторию по сторителлингу, новому для нашего города жанру. Труппа театра 28 января представит документальный эскиз — эксперимент „КОД ГОРОДА. ЧАЙКОВСКИЙ“. Он создается во время этой лаборатории», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Леонид Прокофьев — режиссер, актер театра и кино. Основатель театра горожан Фабрик на возрождаемой фабрике в Наро-Фоминске и своей школы «Метод Прокофьева». Телезрителю известен по сериалам «Ментовские войны», «Дорожный патруль», «Гончие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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