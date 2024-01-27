Общество Транспорт Екатеринбуржцам пришлось ехать стоя в электричке из-за вагонов-призраков 28 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 + По информации очевидцев, поезда недоставало пяти вагонов Фото: Илья Московец © URA.RU Пассажиры скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург, были вынуждены ехать стоя в забитых вагонах. Это случилось из-за того, что у состава недоставало пяти вагонов, сообщили очевидцы. «Вместо 11 вагонов пришло шесть… Нам ничего не объяснили. Сказали: „По техническим причинам“», — рассказали очевидцы порталу E1.RU. Из-за отсутствия вагонов люди ехали стоя в переполненных составах. Подобная ситуация произошла в начале января, когда пассажирам продали билеты на несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург. Тогда транспортная прокуратура организовала проверку из-за возможного нарушения законодательства о защите прав потребителей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Пассажиры скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург, были вынуждены ехать стоя в забитых вагонах. Это случилось из-за того, что у состава недоставало пяти вагонов, сообщили очевидцы. «Вместо 11 вагонов пришло шесть… Нам ничего не объяснили. Сказали: „По техническим причинам“», — рассказали очевидцы порталу E1.RU. Из-за отсутствия вагонов люди ехали стоя в переполненных составах. Подобная ситуация произошла в начале января, когда пассажирам продали билеты на несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург. Тогда транспортная прокуратура организовала проверку из-за возможного нарушения законодательства о защите прав потребителей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям