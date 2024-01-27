27 января 2024
26 января 2024

Екатеринбуржцам пришлось ехать стоя в электричке из-за вагонов-призраков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Московский тракт. Свердловская область, товарные вагоны, зима, железнодорожный состав, жд
По информации очевидцев, поезда недоставало пяти вагонов Фото:

Пассажиры скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург, были вынуждены ехать стоя в забитых вагонах. Это случилось из-за того, что у состава недоставало пяти вагонов, сообщили очевидцы.

«Вместо 11 вагонов пришло шесть… Нам ничего не объяснили. Сказали: „По техническим причинам“», — рассказали очевидцы порталу E1.RU. Из-за отсутствия вагонов люди ехали стоя в переполненных составах.

Подобная ситуация произошла в начале января, когда пассажирам продали билеты на несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург. Тогда транспортная прокуратура организовала проверку из-за возможного нарушения законодательства о защите прав потребителей.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Пассажиры скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург, были вынуждены ехать стоя в забитых вагонах. Это случилось из-за того, что у состава недоставало пяти вагонов, сообщили очевидцы. «Вместо 11 вагонов пришло шесть… Нам ничего не объяснили. Сказали: „По техническим причинам“», — рассказали очевидцы порталу E1.RU. Из-за отсутствия вагонов люди ехали стоя в переполненных составах. Подобная ситуация произошла в начале января, когда пассажирам продали билеты на несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург. Тогда транспортная прокуратура организовала проверку из-за возможного нарушения законодательства о защите прав потребителей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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