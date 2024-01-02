Свердловская прокуратура устроила проверку из-за продажи билетов в вагон-призрак

Прокуратура проверит несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург

02 января 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура даст правовую оценку ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура организует проверку из-за продажи билетов на поезд «Орлан», который 2 января следовал из Челябинска в Екатеринбург. Пассажирам этого рейса продали билеты в вагон, которого не было. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по сведениям, опубликованным в СМИ, о продаже билетов в отсутствующий вагон электропоезда Орлан сообщением Челябинск — Екатеринбург», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Ранее обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку с билетами и принесла извинения. В том рейсе многим пассажирам пришлось ехать стоя, а те, кому не досталось места, требовали возврата денег. Вечером 1 января пассажирские поезда простояли в пробке около Аргаяша (Челябинская область) более двух часов.

Свердловская транспортная прокуратура организует проверку из-за продажи билетов на поезд «Орлан», который 2 января следовал из Челябинска в Екатеринбург. Пассажирам этого рейса продали билеты в вагон, которого не было. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по сведениям, опубликованным в СМИ, о продаже билетов в отсутствующий вагон электропоезда Орлан сообщением Челябинск — Екатеринбург», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Ранее обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку с билетами и принесла извинения. В том рейсе многим пассажирам пришлось ехать стоя, а те, кому не досталось места, требовали возврата денег. Вечером 1 января пассажирские поезда простояли в пробке около Аргаяша (Челябинская область) более двух часов.