02 января 2024

Свердловская прокуратура устроила проверку из-за продажи билетов в вагон-призрак

Прокуратура проверит несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале. Челябинск., вокзал челябинск, железнодорожный вокзал
Транспортная прокуратура даст правовую оценку ситуации Фото:

Свердловская транспортная прокуратура организует проверку из-за продажи билетов на поезд «Орлан», который 2 января следовал из Челябинска в Екатеринбург. Пассажирам этого рейса продали билеты в вагон, которого не было. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по сведениям, опубликованным в СМИ, о продаже билетов в отсутствующий вагон электропоезда Орлан сообщением Челябинск — Екатеринбург», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей.

Ранее обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку с билетами и принесла извинения. В том рейсе многим пассажирам пришлось ехать стоя, а те, кому не досталось места, требовали возврата денег. Вечером 1 января пассажирские поезда простояли в пробке около Аргаяша (Челябинская область) более двух часов.

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Свердловская транспортная прокуратура организует проверку из-за продажи билетов на поезд «Орлан», который 2 января следовал из Челябинска в Екатеринбург. Пассажирам этого рейса продали билеты в вагон, которого не было. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по сведениям, опубликованным в СМИ, о продаже билетов в отсутствующий вагон электропоезда Орлан сообщением Челябинск — Екатеринбург», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Ранее обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку с билетами и принесла извинения. В том рейсе многим пассажирам пришлось ехать стоя, а те, кому не досталось места, требовали возврата денег. Вечером 1 января пассажирские поезда простояли в пробке около Аргаяша (Челябинская область) более двух часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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