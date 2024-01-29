Зеленский сравнил Великую Отечественную войну со спецоперацией на Украине

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Владимир Зеленский задался вопросом разницы конфликта на Украине и ВОВ Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил продолжительность спецоперации на Украине с Великой Отечественной войной. В интервью немецкому телеканалу он сравнил российскую спецоперацию с войной, которая длилась 1400 дней. Единственный ближайший аналог, который подходит под такую продолжительность — Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней.

«Чем отличается война на истощение, которая идет 700 дней, от войны на истощение, которая шла, например, 1400 дней?» — задался вопросом Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ARD. До этого он обвинил Запад в начале конфликта на Украине.

Ранее на Украине допустили полную отмену праздника «Дня Победы», посвященного окончанию Великой Отечественной войны. Такая реакция была в ответ на законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Его вносил лично украинский глава.

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Украинский президент Владимир Зеленский сравнил продолжительность спецоперации на Украине с Великой Отечественной войной. В интервью немецкому телеканалу он сравнил российскую спецоперацию с войной, которая длилась 1400 дней. Единственный ближайший аналог, который подходит под такую продолжительность — Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней. «Чем отличается война на истощение, которая идет 700 дней, от войны на истощение, которая шла, например, 1400 дней?» — задался вопросом Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ARD. До этого он обвинил Запад в начале конфликта на Украине. Ранее на Украине допустили полную отмену праздника «Дня Победы», посвященного окончанию Великой Отечественной войны. Такая реакция была в ответ на законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Его вносил лично украинский глава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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