Украинский президент Владимир Зеленский сравнил продолжительность спецоперации на Украине с Великой Отечественной войной. В интервью немецкому телеканалу он сравнил российскую спецоперацию с войной, которая длилась 1400 дней. Единственный ближайший аналог, который подходит под такую продолжительность — Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней.
«Чем отличается война на истощение, которая идет 700 дней, от войны на истощение, которая шла, например, 1400 дней?» — задался вопросом Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ARD. До этого он обвинил Запад в начале конфликта на Украине.
Ранее на Украине допустили полную отмену праздника «Дня Победы», посвященного окончанию Великой Отечественной войны. Такая реакция была в ответ на законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Его вносил лично украинский глава.
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