Зеленский заявил, что в «миллионных» ВСУ служат лишь 880 тысяч человек

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Владимир Зеленский заявил, что у него «миллионная армия» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в рядах украинских войск служат всего до 880 тысяч человек. При этом он назвал это число миллионной армией.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. По его словам, еще около 30 миллионов из числа населения — работают.

Владимир Зеленский также в интервью обвинил США и Запад в том, что они спровоцировали конфликт в его стране. Сейчас на Украине обсуждаются законодательные инициативы, связанные с мобилизацией.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в рядах украинских войск служат всего до 880 тысяч человек. При этом он назвал это число миллионной армией. «У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. По его словам, еще около 30 миллионов из числа населения — работают. Владимир Зеленский также в интервью обвинил США и Запад в том, что они спровоцировали конфликт в его стране. Сейчас на Украине обсуждаются законодательные инициативы, связанные с мобилизацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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