Зеленский заявил, что в «миллионных» ВСУ служат лишь 880 тысяч человек

29 января 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что у него «миллионная армия» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в рядах украинских войск служат всего до 880 тысяч человек. При этом он назвал это число миллионной армией. «У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. По его словам, еще около 30 миллионов из числа населения — работают. Владимир Зеленский также в интервью обвинил США и Запад в том, что они спровоцировали конфликт в его стране. Сейчас на Украине обсуждаются законодательные инициативы, связанные с мобилизацией.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в рядах украинских войск служат всего до 880 тысяч человек. При этом он назвал это число миллионной армией. «У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. По его словам, еще около 30 миллионов из числа населения — работают. Владимир Зеленский также в интервью обвинил США и Запад в том, что они спровоцировали конфликт в его стране. Сейчас на Украине обсуждаются законодательные инициативы, связанные с мобилизацией.