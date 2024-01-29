Зеленский заявил, что в «миллионных» ВСУ служат лишь 880 тысяч человек

Владимир Зеленский заявил, что у него «миллионная армия»
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в рядах украинских войск служат всего до 880 тысяч человек. При этом он назвал это число миллионной армией.
«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. По его словам, еще около 30 миллионов из числа населения — работают.
Владимир Зеленский также в интервью обвинил США и Запад в том, что они спровоцировали конфликт в его стране. Сейчас на Украине обсуждаются законодательные инициативы, связанные с мобилизацией.
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