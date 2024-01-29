Пермячки реже чем пермяки помогают одноклассникам найти работу

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Мужчины из Перми чаще чем женщины помогают одноклассникам в трудоустройстве Фото:

Мужчины чаще пользуются дружескими отношениями с одноклассниками в целях трудоустройства, чем женщины. Исследования провел сервис по поиску работы SuperJob.

«За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам. Тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин», — сказано в результатах исследования.

Каждый пятый пермяк старше 18 лет хотя бы раз помогал найти работу однокласснику. Так же отмечают, что с возрастом жители Перми начинают больше общаться с людьми из одной школы.

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Мужчины чаще пользуются дружескими отношениями с одноклассниками в целях трудоустройства, чем женщины. Исследования провел сервис по поиску работы SuperJob. «За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам. Тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин», — сказано в результатах исследования. Каждый пятый пермяк старше 18 лет хотя бы раз помогал найти работу однокласснику. Так же отмечают, что с возрастом жители Перми начинают больше общаться с людьми из одной школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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