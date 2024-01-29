Пермячки реже чем пермяки помогают одноклассникам найти работу

29 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Мужчины из Перми чаще чем женщины помогают одноклассникам в трудоустройстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчины чаще пользуются дружескими отношениями с одноклассниками в целях трудоустройства, чем женщины. Исследования провел сервис по поиску работы SuperJob. «За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам. Тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин», — сказано в результатах исследования. Каждый пятый пермяк старше 18 лет хотя бы раз помогал найти работу однокласснику. Так же отмечают, что с возрастом жители Перми начинают больше общаться с людьми из одной школы.

Мужчины чаще пользуются дружескими отношениями с одноклассниками в целях трудоустройства, чем женщины. Исследования провел сервис по поиску работы SuperJob. «За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам. Тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин», — сказано в результатах исследования. Каждый пятый пермяк старше 18 лет хотя бы раз помогал найти работу однокласснику. Так же отмечают, что с возрастом жители Перми начинают больше общаться с людьми из одной школы.