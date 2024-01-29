Пермячки реже чем пермяки помогают одноклассникам найти работу

Мужчины из Перми чаще чем женщины помогают одноклассникам в трудоустройстве
Мужчины чаще пользуются дружескими отношениями с одноклассниками в целях трудоустройства, чем женщины. Исследования провел сервис по поиску работы SuperJob.
«За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам. Тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин», — сказано в результатах исследования.
Каждый пятый пермяк старше 18 лет хотя бы раз помогал найти работу однокласснику. Так же отмечают, что с возрастом жители Перми начинают больше общаться с людьми из одной школы.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.