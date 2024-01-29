В Перми аферисты вымогают деньги у автовладельцев

Аферисты просят перевести деньги за вымышленные услуги автосервиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми выросло количество случаев, когда злоумышленники пытаются обмануть автовладельцев. Аферисты представляются сотрудниками сервисов, куда была отдана машина, и просят перевести деньги за ремонт или обслуживание. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского сервиса «Fit Service» Дмитрий Артюхин.

«Схема мошенничества на СТО похожа на стандартный звонок „от службы безопасности банка“, то есть используются те же методы социальной инженерии, когда человека по телефону вводят в заблуждение, много и путанно говорят, много спрашивают. Цель мошенников — получить дистанционный перевод денежных средств за вымышленные работы автосервиса», — рассказал Дмитрий Артюхин корреспонденту агентства.

Он добавил, что аферисты сначала звонят в автосервис, представляются владельцами и уточняют детали ремонта. Они угадывают марку машины и обманом узнают номер телефона клиента. Затем злоумышленники звонят владельцу автомобиля, представляются сотрудниками сервиса, рассказывают о проблемах с машиной и просят перевести предоплату за ремонт. «При любом подозрительном звонке рекомендуем положить трубку и перезвонить на станцию техобслуживания самостоятельно», — отметил Дмитрий Артюхин.