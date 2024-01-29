Свердловская инспекция по труду назвала причины несчастных случаев на работе

30 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

На Урале за 2023 год увеличилось количество несчастных случаев на производстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производствах Свердловской области является неудовлетворительная организация производства работ. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал руководитель региональной Госинспекции труда Федор Кравцов. «Уже не первый год наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ. В 2023 году по этой причине произошло 63 несчастных случаев на рабочем месте, из них 10 — со смертельным исходом», — заявил Кравцов. Он отметил, что в прошлом году в 19 случаях причиной ЧП на работе являлось несоблюдение правил дорожного движения, из которых пять закончились гибелью сотрудников. Еще 14 несчастных случаев произошло из-за неподготовленных по технике безопасности работников (трое из них погибли). В 13 случаях причиной трагедии на рабочем месте оказалось старое оборудование. Всего в Свердловской области за 2023 год зарегистрировано 233 несчастных случаев на работе. В предыдущем году, по словам Кравцова, цифра была немного меньше — 227 случаев.

Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производствах Свердловской области является неудовлетворительная организация производства работ. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал руководитель региональной Госинспекции труда Федор Кравцов. «Уже не первый год наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ. В 2023 году по этой причине произошло 63 несчастных случаев на рабочем месте, из них 10 — со смертельным исходом», — заявил Кравцов. Он отметил, что в прошлом году в 19 случаях причиной ЧП на работе являлось несоблюдение правил дорожного движения, из которых пять закончились гибелью сотрудников. Еще 14 несчастных случаев произошло из-за неподготовленных по технике безопасности работников (трое из них погибли). В 13 случаях причиной трагедии на рабочем месте оказалось старое оборудование. Всего в Свердловской области за 2023 год зарегистрировано 233 несчастных случаев на работе. В предыдущем году, по словам Кравцова, цифра была немного меньше — 227 случаев.