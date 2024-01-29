29 января 2024

Свердловская инспекция по труду назвала причины несчастных случаев на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка перинатального центра. Сургут, несчастный случай, перинатальный центр, рабочий в окне, стройка
На Урале за 2023 год увеличилось количество несчастных случаев на производстве Фото:

Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производствах Свердловской области является неудовлетворительная организация производства работ. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал руководитель региональной Госинспекции труда Федор Кравцов.

«Уже не первый год наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ. В 2023 году по этой причине произошло 63 несчастных случаев на рабочем месте, из них 10 — со смертельным исходом», — заявил Кравцов.

Он отметил, что в прошлом году в 19 случаях причиной ЧП на работе являлось несоблюдение правил дорожного движения, из которых пять закончились гибелью сотрудников. Еще 14 несчастных случаев произошло из-за неподготовленных по технике безопасности работников (трое из них погибли). В 13 случаях причиной трагедии на рабочем месте оказалось старое оборудование.

Всего в Свердловской области за 2023 год зарегистрировано 233 несчастных случаев на работе. В предыдущем году, по словам Кравцова, цифра была немного меньше — 227 случаев.

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Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производствах Свердловской области является неудовлетворительная организация производства работ. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал руководитель региональной Госинспекции труда Федор Кравцов. «Уже не первый год наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ. В 2023 году по этой причине произошло 63 несчастных случаев на рабочем месте, из них 10 — со смертельным исходом», — заявил Кравцов. Он отметил, что в прошлом году в 19 случаях причиной ЧП на работе являлось несоблюдение правил дорожного движения, из которых пять закончились гибелью сотрудников. Еще 14 несчастных случаев произошло из-за неподготовленных по технике безопасности работников (трое из них погибли). В 13 случаях причиной трагедии на рабочем месте оказалось старое оборудование. Всего в Свердловской области за 2023 год зарегистрировано 233 несчастных случаев на работе. В предыдущем году, по словам Кравцова, цифра была немного меньше — 227 случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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