Челябинцы раскупили билеты на спектакль с актером Безруковым. Скрин

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Концерт 9 мая РМК с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, салют, фейерверк. Челябинск, плачет, безруков сергей
Сергей Безруков сыграет в спектакле «Хулиган. Исповедь» Фото:

Жители Челябинска раскупили все имеющиеся билеты на спектакль с актером Сергеем Безруковым «Хулиган. Исповедь» за месяц до премьеры. Информация об этом опубликована на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Сергей Безруков в спектакле „Хулиган.Исповедь“. Свободных мест нет», — говорится на сайте ГЗК.

Согласно описанию, спектакль будет наполнен стихотворениями поэта Сергея Есенина. Некоторые из них наложены на музыку.

«Песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесется вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину», — описывают спектакль на сайте ГЗК.

Безруков выступает как в качестве главного актера спектакля, так и в роли режиссера и композитора. Помогать ему будут солисты балета под руководством Антона Крамера и ансамбль Inter Folk Band.

На спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь» раскупили все билеты
На спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь» раскупили все билеты

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Жители Челябинска раскупили все имеющиеся билеты на спектакль с актером Сергеем Безруковым «Хулиган. Исповедь» за месяц до премьеры. Информация об этом опубликована на официальном сайте городских зрелищных касс. «Сергей Безруков в спектакле „Хулиган.Исповедь“. Свободных мест нет», — говорится на сайте ГЗК. Согласно описанию, спектакль будет наполнен стихотворениями поэта Сергея Есенина. Некоторые из них наложены на музыку. «Песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесется вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину», — описывают спектакль на сайте ГЗК. Безруков выступает как в качестве главного актера спектакля, так и в роли режиссера и композитора. Помогать ему будут солисты балета под руководством Антона Крамера и ансамбль Inter Folk Band.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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