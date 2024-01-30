Жители Челябинска раскупили все имеющиеся билеты на спектакль с актером Сергеем Безруковым «Хулиган. Исповедь» за месяц до премьеры. Информация об этом опубликована на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Сергей Безруков в спектакле „Хулиган.Исповедь“. Свободных мест нет», — говорится на сайте ГЗК.
Согласно описанию, спектакль будет наполнен стихотворениями поэта Сергея Есенина. Некоторые из них наложены на музыку.
«Песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесется вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину», — описывают спектакль на сайте ГЗК.
Безруков выступает как в качестве главного актера спектакля, так и в роли режиссера и композитора. Помогать ему будут солисты балета под руководством Антона Крамера и ансамбль Inter Folk Band.
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