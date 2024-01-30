Прокуратура ХМАО встала на защиту директора элитной гимназии Сургута

31 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Директор не согласилась с результатами проверки мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура встала на защиту директора сургутской гимназии Салманова Светланы Кучиной, на которую мэрия после одной проверки составила несколько протоколов о нарушениях. О том, что в надзорном ведомстве заинтересовались конфликтом директора и мэрии, URA.RU сообщил источник из образовательной среды города. «Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. Она не согласилась с этим и написала жалобу в прокуратуру. После проверки надзорным ведомством было выявлено нарушение процедуры проверки. В адрес администрации было направлено представление об устранении нарушения», — сообщил собеседник. В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что в мэрию было направлено представление. Но подробности проверки не озвучили. Уточнить информацию в горадминистрации на момент публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента. Между тем, источник в мэрии сообщил, что представление в администрацию еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте директор гимназии Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора.

Прокуратура встала на защиту директора сургутской гимназии Салманова Светланы Кучиной, на которую мэрия после одной проверки составила несколько протоколов о нарушениях. О том, что в надзорном ведомстве заинтересовались конфликтом директора и мэрии, URA.RU сообщил источник из образовательной среды города. «Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. Она не согласилась с этим и написала жалобу в прокуратуру. После проверки надзорным ведомством было выявлено нарушение процедуры проверки. В адрес администрации было направлено представление об устранении нарушения», — сообщил собеседник. В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что в мэрию было направлено представление. Но подробности проверки не озвучили. Уточнить информацию в горадминистрации на момент публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента. Между тем, источник в мэрии сообщил, что представление в администрацию еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте директор гимназии Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора.