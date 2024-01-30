30 января 2024

Прокуратура ХМАО встала на защиту директора элитной гимназии Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, образование, глобус, уроки, лицей
Директор не согласилась с результатами проверки мэрии Фото:

Прокуратура встала на защиту директора сургутской гимназии Салманова Светланы Кучиной, на которую мэрия после одной проверки составила несколько протоколов о нарушениях. О том, что в надзорном ведомстве заинтересовались конфликтом директора и мэрии, URA.RU сообщил источник из образовательной среды города.

«Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. Она не согласилась с этим и написала жалобу в прокуратуру. После проверки надзорным ведомством было выявлено нарушение процедуры проверки. В адрес администрации было направлено представление об устранении нарушения», — сообщил собеседник.

В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что в мэрию было направлено представление. Но подробности проверки не озвучили. Уточнить информацию в горадминистрации на момент публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента. Между тем, источник в мэрии сообщил, что представление в администрацию еще не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте директор гимназии Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура встала на защиту директора сургутской гимназии Салманова Светланы Кучиной, на которую мэрия после одной проверки составила несколько протоколов о нарушениях. О том, что в надзорном ведомстве заинтересовались конфликтом директора и мэрии, URA.RU сообщил источник из образовательной среды города. «Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. Она не согласилась с этим и написала жалобу в прокуратуру. После проверки надзорным ведомством было выявлено нарушение процедуры проверки. В адрес администрации было направлено представление об устранении нарушения», — сообщил собеседник. В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что в мэрию было направлено представление. Но подробности проверки не озвучили. Уточнить информацию в горадминистрации на момент публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента. Между тем, источник в мэрии сообщил, что представление в администрацию еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте директор гимназии Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...