Неизвестные устроили поджог девятиэтажного дома в центре Екатеринбурга. Фото

01 февраля 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

Пожарные вскрыли квартиру, чтобы спасти женщину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажном доме на улице Большакова. В результате пожара спасатели эвакуировали 30 человек, шесть из которых дети. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «В четвертом подъезде на Большакова,20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», — сказал очевидец. Из дома эвакуированы 30 человек, шесть из которых дети, а также спасены пять человек. В тушении пожара был активирован один водяной ствол. На вызов приехали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: ИА «Ночные Новости»

В Екатеринбурге неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажном доме на улице Большакова. В результате пожара спасатели эвакуировали 30 человек, шесть из которых дети. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «В четвертом подъезде на Большакова,20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», — сказал очевидец. Из дома эвакуированы 30 человек, шесть из которых дети, а также спасены пять человек. В тушении пожара был активирован один водяной ствол. На вызов приехали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.