31 января 2024

Неизвестные устроили поджог девятиэтажного дома в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные вскрыли квартиру, чтобы спасти женщину Фото:

В Екатеринбурге неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажном доме на улице Большакова. В результате пожара спасатели эвакуировали 30 человек, шесть из которых дети. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.

«В четвертом подъезде на Большакова,20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», — сказал очевидец. Из дома эвакуированы 30 человек, шесть из которых дети, а также спасены пять человек.

В тушении пожара был активирован один водяной ствол. На вызов приехали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажном доме на улице Большакова. В результате пожара спасатели эвакуировали 30 человек, шесть из которых дети. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «В четвертом подъезде на Большакова,20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», — сказал очевидец. Из дома эвакуированы 30 человек, шесть из которых дети, а также спасены пять человек. В тушении пожара был активирован один водяной ствол. На вызов приехали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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