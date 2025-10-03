Тысячи свердловчан лишились водительских прав за 2025 год

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области за девять месяцев 2025 года поймали около 6 тысяч пьяных водителей. Все они были лишены водительских удостоверений. Такую статистику URA.RU привели в Госавтоинспекции региона.
«С начала 2025 года в Свердловской области за управление транспортным средством в состоянии опьянения и другие грубые нарушения ПДД от управления отстранены и лишены права управления транспортом около 6 тысяч автомобилистов», — сказали в ведомстве. Многие из пьяных водителей были пойманы без прав уже не в первый раз.
Для борьбы с нарушителями закона, сотрудники Госавтоинспекции с 3 по 5 октября проведут рейд по всей Свердловской области. Во многих проблемных частях региона будет усилено патрулирование.
