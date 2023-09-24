Комики Сургута устроили шоу о половом просвещении

25 сентября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Сургуте стендап-комики пригласили на шоу сексолога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации, передает корреспондент URA.RU. «В рамках шоу будет только полезная информация с нотками юмора в приятной атмосфере», — отметили комики. Для участия в проекте авторы пригласили сексолога Полину Соболеву. В первую очередь зрителей волновала тема половой конституции, которая определяет сексуальный темперамент человека. Посетителей шоу также заинтересовал вопрос о происхождении фетишей. «Это следствие яркого эмоционального переживания, которое зациклено на определенном объекте», — считает сексолог. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Тогда встречи с гостями проводились при участии психотерапевта.

В Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации, передает корреспондент URA.RU. «В рамках шоу будет только полезная информация с нотками юмора в приятной атмосфере», — отметили комики. Для участия в проекте авторы пригласили сексолога Полину Соболеву. В первую очередь зрителей волновала тема половой конституции, которая определяет сексуальный темперамент человека. Посетителей шоу также заинтересовал вопрос о происхождении фетишей. «Это следствие яркого эмоционального переживания, которое зациклено на определенном объекте», — считает сексолог. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Тогда встречи с гостями проводились при участии психотерапевта.