24 сентября 2023
23 сентября 2023

Комики Сургута устроили шоу о половом просвещении

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, радость, смех, зрители
В Сургуте стендап-комики пригласили на шоу сексолога Фото:

В Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках шоу будет только полезная информация с нотками юмора в приятной атмосфере», — отметили комики. Для участия в проекте авторы пригласили сексолога Полину Соболеву. В первую очередь зрителей волновала тема половой конституции, которая определяет сексуальный темперамент человека.

Посетителей шоу также заинтересовал вопрос о происхождении фетишей. «Это следствие яркого эмоционального переживания, которое зациклено на определенном объекте», — считает сексолог.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Тогда встречи с гостями проводились при участии психотерапевта.

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В Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации, передает корреспондент URA.RU. «В рамках шоу будет только полезная информация с нотками юмора в приятной атмосфере», — отметили комики. Для участия в проекте авторы пригласили сексолога Полину Соболеву. В первую очередь зрителей волновала тема половой конституции, которая определяет сексуальный темперамент человека. Посетителей шоу также заинтересовал вопрос о происхождении фетишей. «Это следствие яркого эмоционального переживания, которое зациклено на определенном объекте», — считает сексолог. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Тогда встречи с гостями проводились при участии психотерапевта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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