13 августа 2023

В Сургуте комики устраивают стенд-ап вечеринки с участием психотерапевта

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Комики шутят на серьезные проблемы, чтобы люди проще к ним относились Фото:

Сургутские комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Встречи с гостями проводятся при участии психотерапевта. Об этом URA.RU сообщил комик Кирилл Андреев.

Шоу «Не осуждаю» проходит несколько раз в месяц на площадке Дома культуры «Невесомость». Межличностные отношения, газлайтинг, зависимости, абьюз — эти и другие бытовые темы два комика обсуждают с компетентным психотерапевтом. У каждого зрителя есть возможность задать эксперту волнующий вопрос из зала.

«Когда люди приходят на наше шоу, они узнают что-то новое и понимают, что психотерапия — это не из разряда астрологии. Люди могут посмотреть на серьезную проблему под несерьезным углом — в этом заключается полезность нашего шоу», — рассказал организатор шоу Кирилл Андреев.

В дальнейшем комики планируют записывать шоу и транслировать его на YouTube. Также в планах — организовать гастрольный тур по городам ХМАО. Ближайший выпуск «Не осуждаю» состоится 26 августа в 20:30 в «Невесомости».

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Сургутские комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Встречи с гостями проводятся при участии психотерапевта. Об этом URA.RU сообщил комик Кирилл Андреев. Шоу «Не осуждаю» проходит несколько раз в месяц на площадке Дома культуры «Невесомость». Межличностные отношения, газлайтинг, зависимости, абьюз — эти и другие бытовые темы два комика обсуждают с компетентным психотерапевтом. У каждого зрителя есть возможность задать эксперту волнующий вопрос из зала. «Когда люди приходят на наше шоу, они узнают что-то новое и понимают, что психотерапия — это не из разряда астрологии. Люди могут посмотреть на серьезную проблему под несерьезным углом — в этом заключается полезность нашего шоу», — рассказал организатор шоу Кирилл Андреев. В дальнейшем комики планируют записывать шоу и транслировать его на YouTube. Также в планах — организовать гастрольный тур по городам ХМАО. Ближайший выпуск «Не осуждаю» состоится 26 августа в 20:30 в «Невесомости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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