В Сургуте комики устраивают стенд-ап вечеринки с участием психотерапевта

14 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Комики шутят на серьезные проблемы, чтобы люди проще к ним относились Фото: Размик Закарян © URA.RU Сургутские комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Встречи с гостями проводятся при участии психотерапевта. Об этом URA.RU сообщил комик Кирилл Андреев. Шоу «Не осуждаю» проходит несколько раз в месяц на площадке Дома культуры «Невесомость». Межличностные отношения, газлайтинг, зависимости, абьюз — эти и другие бытовые темы два комика обсуждают с компетентным психотерапевтом. У каждого зрителя есть возможность задать эксперту волнующий вопрос из зала. «Когда люди приходят на наше шоу, они узнают что-то новое и понимают, что психотерапия — это не из разряда астрологии. Люди могут посмотреть на серьезную проблему под несерьезным углом — в этом заключается полезность нашего шоу», — рассказал организатор шоу Кирилл Андреев. В дальнейшем комики планируют записывать шоу и транслировать его на YouTube. Также в планах — организовать гастрольный тур по городам ХМАО. Ближайший выпуск «Не осуждаю» состоится 26 августа в 20:30 в «Невесомости».

Сургутские комики придумали новое развлечение для местных жителей в формате психологически-юмористического шоу. Встречи с гостями проводятся при участии психотерапевта. Об этом URA.RU сообщил комик Кирилл Андреев. Шоу «Не осуждаю» проходит несколько раз в месяц на площадке Дома культуры «Невесомость». Межличностные отношения, газлайтинг, зависимости, абьюз — эти и другие бытовые темы два комика обсуждают с компетентным психотерапевтом. У каждого зрителя есть возможность задать эксперту волнующий вопрос из зала. «Когда люди приходят на наше шоу, они узнают что-то новое и понимают, что психотерапия — это не из разряда астрологии. Люди могут посмотреть на серьезную проблему под несерьезным углом — в этом заключается полезность нашего шоу», — рассказал организатор шоу Кирилл Андреев. В дальнейшем комики планируют записывать шоу и транслировать его на YouTube. Также в планах — организовать гастрольный тур по городам ХМАО. Ближайший выпуск «Не осуждаю» состоится 26 августа в 20:30 в «Невесомости».