09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Сургуте набирает популярность женский стендап

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Стендап-концерты женщин собирают полные залы зрителей в Сургуте Фото:

Жители Сургута скупают билеты на новый вид развлечений в городе — женский стендап. Местный коллектив называет себя «Нам есть что сказать» и состоит из семи комедианток, рассказала URA.RU стендап-комик и резидент Наталья Бармина.

«Женский стендап — это отдельное направление, которое активно набирает популярность в Сургуте. На концертах — полные залы. В городе уже сформировался постоянный состав женщин-комиков, их семь», — поделилась с агентством Бармина.

Комики из «Нам есть что сказать» в основном собирают женскую аудиторию, но мужчины также проявляют интерес к шуткам про знакомства и интересные занятия. «В большей степени на наши стендап-концерты приходят женщины разных возрастов. Среди зрителей можно увидеть и мужчин, как правило, от 40 лет и старше. Те и другие часто находят отклик в шутках про знакомства и необычные занятия вроде гадания на картах таро», — добавила Бармина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.

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Жители Сургута скупают билеты на новый вид развлечений в городе — женский стендап. Местный коллектив называет себя «Нам есть что сказать» и состоит из семи комедианток, рассказала URA.RU стендап-комик и резидент Наталья Бармина. «Женский стендап — это отдельное направление, которое активно набирает популярность в Сургуте. На концертах — полные залы. В городе уже сформировался постоянный состав женщин-комиков, их семь», — поделилась с агентством Бармина. Комики из «Нам есть что сказать» в основном собирают женскую аудиторию, но мужчины также проявляют интерес к шуткам про знакомства и интересные занятия. «В большей степени на наши стендап-концерты приходят женщины разных возрастов. Среди зрителей можно увидеть и мужчин, как правило, от 40 лет и старше. Те и другие часто находят отклик в шутках про знакомства и необычные занятия вроде гадания на картах таро», — добавила Бармина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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