В Сургуте набирает популярность женский стендап

10 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Стендап-концерты женщин собирают полные залы зрителей в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута скупают билеты на новый вид развлечений в городе — женский стендап. Местный коллектив называет себя «Нам есть что сказать» и состоит из семи комедианток, рассказала URA.RU стендап-комик и резидент Наталья Бармина. «Женский стендап — это отдельное направление, которое активно набирает популярность в Сургуте. На концертах — полные залы. В городе уже сформировался постоянный состав женщин-комиков, их семь», — поделилась с агентством Бармина.



Комики из «Нам есть что сказать» в основном собирают женскую аудиторию, но мужчины также проявляют интерес к шуткам про знакомства и интересные занятия. «В большей степени на наши стендап-концерты приходят женщины разных возрастов. Среди зрителей можно увидеть и мужчин, как правило, от 40 лет и старше. Те и другие часто находят отклик в шутках про знакомства и необычные занятия вроде гадания на картах таро», — добавила Бармина.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.

Жители Сургута скупают билеты на новый вид развлечений в городе — женский стендап. Местный коллектив называет себя «Нам есть что сказать» и состоит из семи комедианток, рассказала URA.RU стендап-комик и резидент Наталья Бармина. «Женский стендап — это отдельное направление, которое активно набирает популярность в Сургуте. На концертах — полные залы. В городе уже сформировался постоянный состав женщин-комиков, их семь», — поделилась с агентством Бармина. Комики из «Нам есть что сказать» в основном собирают женскую аудиторию, но мужчины также проявляют интерес к шуткам про знакомства и интересные занятия. «В большей степени на наши стендап-концерты приходят женщины разных возрастов. Среди зрителей можно увидеть и мужчин, как правило, от 40 лет и старше. Те и другие часто находят отклик в шутках про знакомства и необычные занятия вроде гадания на картах таро», — добавила Бармина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.