01 февраля 2024

Спортсменка из Челябинска стала серебряным призером Кубка России по тяжелой атлетике. Фото

Спортсменка из Челябинска завоевала серебро на Кубке России по тяжелой атлетике
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Воспитанница спортшколы «Атлет» завоевала серебро по сумме двух упражнений Фото:

В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро. Теперь воспитанница школы «Атлет» может войти в состав команды на Игры БРИКС, сообщается на сайте мэрии.

«Челябинск на турнире представляла чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина. Воспитанница спортшколы „Атлет“ завоевала серебро по сумме двух упражнений. В весовой категории +87 кг она зафиксировала 216 кг (95 кг — рывок, 121 кг — толчок)», — говорится на сайте.

Как отметила чемпионка Европы, за второе место на всероссийских соревнованиях, которые проходят в Туле с 26 января по 2 февраля, пришлось побороться. Подготовка к соревнованиям складывалась не очень хорошо, травма не давала полноценно включиться в тренировочный процесс.

Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС. Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани.

В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро
В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро
Фото:
Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС
Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС
Фото:
Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани
Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани
Фото:
Тренером спортсменки является Павел Александрович Григорьев
Тренером спортсменки является Павел Александрович Григорьев
Фото:

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В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро. Теперь воспитанница школы «Атлет» может войти в состав команды на Игры БРИКС, сообщается на сайте мэрии. «Челябинск на турнире представляла чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина. Воспитанница спортшколы „Атлет“ завоевала серебро по сумме двух упражнений. В весовой категории +87 кг она зафиксировала 216 кг (95 кг — рывок, 121 кг — толчок)», — говорится на сайте. Как отметила чемпионка Европы, за второе место на всероссийских соревнованиях, которые проходят в Туле с 26 января по 2 февраля, пришлось побороться. Подготовка к соревнованиям складывалась не очень хорошо, травма не давала полноценно включиться в тренировочный процесс. Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС. Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани.
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