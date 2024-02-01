Спортсменка из Челябинска стала серебряным призером Кубка России по тяжелой атлетике. Фото

Спортсменка из Челябинска завоевала серебро на Кубке России по тяжелой атлетике

02 февраля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Воспитанница спортшколы «Атлет» завоевала серебро по сумме двух упражнений Фото: Илья Московец © URA.RU В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро. Теперь воспитанница школы «Атлет» может войти в состав команды на Игры БРИКС, сообщается на сайте мэрии. «Челябинск на турнире представляла чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина. Воспитанница спортшколы „Атлет“ завоевала серебро по сумме двух упражнений. В весовой категории +87 кг она зафиксировала 216 кг (95 кг — рывок, 121 кг — толчок)», — говорится на сайте. Как отметила чемпионка Европы, за второе место на всероссийских соревнованиях, которые проходят в Туле с 26 января по 2 февраля, пришлось побороться. Подготовка к соревнованиям складывалась не очень хорошо, травма не давала полноценно включиться в тренировочный процесс. Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС. Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани. В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро Фото: пресс-служба мэрии Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС Фото: пресс-служба мэрии Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани Фото: пресс-служба мэрии Тренером спортсменки является Павел Александрович Григорьев Фото: пресс-служба мэрии

В Туле на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина завоевала серебро. Теперь воспитанница школы «Атлет» может войти в состав команды на Игры БРИКС, сообщается на сайте мэрии. «Челябинск на турнире представляла чемпионка Европы, мастер спорта международного класса штангистка Ксения Пасхина. Воспитанница спортшколы „Атлет“ завоевала серебро по сумме двух упражнений. В весовой категории +87 кг она зафиксировала 216 кг (95 кг — рывок, 121 кг — толчок)», — говорится на сайте. Как отметила чемпионка Европы, за второе место на всероссийских соревнованиях, которые проходят в Туле с 26 января по 2 февраля, пришлось побороться. Подготовка к соревнованиям складывалась не очень хорошо, травма не давала полноценно включиться в тренировочный процесс. Серебряная медаль в Туле позволила девушке пройти отбор на российские сборы, где рассмотрят состав команды на Игры БРИКС. Статусные состязания пройдут в июне 2024 в Казани.