01 февраля 2024

В Березниках диспансеризация в краевой больнице Вагнера вызвала критику горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, поликлиника, рентген, флюорография, больница
Березниковцы считают, что диспансеризация проводится «для галочки» Фото:

Жители города Березники критично высказались по поводу проведения диспансеризации в краевой больнице имени Вагнера. Свои комментарии они оставили на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте», где приводится интервью с завотделением медицинской профилактики больницы Ириной Кучевой. Медик объяснила, что диспансеризация проводится для того, чтобы оценить состояние здоровья граждан, а дополнительное обследование проводится в случае необходимости.

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«Диспансеризация, как комплекс медицинских мероприятий для оценки состояния здоровья, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. И, если после прохождения начального этапа диспансеризации у человека нет показаний для углубленных исследований, то подумайте сами, зачем их делать?» — приводит больница слова Кучевой. Жительница Березников Наталья Соколова скептически отнеслась к словам медика. Она написала, что, диспансеризация проводится «для галочки», а врачи зачастую не могут выявить опасные заболевания.

«Для галочки все проводится. И от возраста тоже ничего не зависит. Мы пишем не только о себе — у нас есть родные и друзья, которым диспансеризацию провели также халатно! Ваша диспансеризация даже рак 4-й степени не может выявить в пожилом возрасте?» — задалась вопросом Соколова. С женщиной заочно согласилась и горожанка Вера Загоскина, по мнению которой никто из врачей «даже не вникает в результаты пройденных пациентами обследований».

Пользователь Сети Ириночка Федорова посоветовала медикам общаться с пациентами более корректно при проведении диспансеризации. «Чувство такта напрочь отсутствует. Заходишь в кабинет, такое ощущение, будто к ним [медицинским специалистам] домой пришел без приглашения. Как собаки на цепи сидят, все свое недовольство на лице носят», — написала Федорова.

Горожанка Лидия Грибова сравнила проведение больницей диспансеризации в разные годы. Она написала, что изменения произошли не в лучшую сторону. «Я сама бывший медработник. Как раньше проводили диспансеризацию, и как сейчас: сейчас для галочки. [Артериальное] давление даже не измеряют. Все записывают с моих слов», — высказала мнение Грибова. Ранее власти Прикамья отмечали, что благодаря диспансеризации у жителей региона были выявлены тысячи опасных заболеваний, в том числе, на ранних стадиях.

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Жители города Березники критично высказались по поводу проведения диспансеризации в краевой больнице имени Вагнера. Свои комментарии они оставили на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте», где приводится интервью с завотделением медицинской профилактики больницы Ириной Кучевой. Медик объяснила, что диспансеризация проводится для того, чтобы оценить состояние здоровья граждан, а дополнительное обследование проводится в случае необходимости. «Диспансеризация, как комплекс медицинских мероприятий для оценки состояния здоровья, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. И, если после прохождения начального этапа диспансеризации у человека нет показаний для углубленных исследований, то подумайте сами, зачем их делать?» — приводит больница слова Кучевой. Жительница Березников Наталья Соколова скептически отнеслась к словам медика. Она написала, что, диспансеризация проводится «для галочки», а врачи зачастую не могут выявить опасные заболевания. «Для галочки все проводится. И от возраста тоже ничего не зависит. Мы пишем не только о себе — у нас есть родные и друзья, которым диспансеризацию провели также халатно! Ваша диспансеризация даже рак 4-й степени не может выявить в пожилом возрасте?» — задалась вопросом Соколова. С женщиной заочно согласилась и горожанка Вера Загоскина, по мнению которой никто из врачей «даже не вникает в результаты пройденных пациентами обследований». Пользователь Сети Ириночка Федорова посоветовала медикам общаться с пациентами более корректно при проведении диспансеризации. «Чувство такта напрочь отсутствует. Заходишь в кабинет, такое ощущение, будто к ним [медицинским специалистам] домой пришел без приглашения. Как собаки на цепи сидят, все свое недовольство на лице носят», — написала Федорова. Горожанка Лидия Грибова сравнила проведение больницей диспансеризации в разные годы. Она написала, что изменения произошли не в лучшую сторону. «Я сама бывший медработник. Как раньше проводили диспансеризацию, и как сейчас: сейчас для галочки. [Артериальное] давление даже не измеряют. Все записывают с моих слов», — высказала мнение Грибова. Ранее власти Прикамья отмечали, что благодаря диспансеризации у жителей региона были выявлены тысячи опасных заболеваний, в том числе, на ранних стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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