В Березниках диспансеризация в краевой больнице Вагнера вызвала критику горожан

Березниковцы считают, что диспансеризация проводится «для галочки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители города Березники критично высказались по поводу проведения диспансеризации в краевой больнице имени Вагнера. Свои комментарии они оставили на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте», где приводится интервью с завотделением медицинской профилактики больницы Ириной Кучевой. Медик объяснила, что диспансеризация проводится для того, чтобы оценить состояние здоровья граждан, а дополнительное обследование проводится в случае необходимости.

«Диспансеризация, как комплекс медицинских мероприятий для оценки состояния здоровья, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. И, если после прохождения начального этапа диспансеризации у человека нет показаний для углубленных исследований, то подумайте сами, зачем их делать?» — приводит больница слова Кучевой. Жительница Березников Наталья Соколова скептически отнеслась к словам медика. Она написала, что, диспансеризация проводится «для галочки», а врачи зачастую не могут выявить опасные заболевания.

«Для галочки все проводится. И от возраста тоже ничего не зависит. Мы пишем не только о себе — у нас есть родные и друзья, которым диспансеризацию провели также халатно! Ваша диспансеризация даже рак 4-й степени не может выявить в пожилом возрасте?» — задалась вопросом Соколова. С женщиной заочно согласилась и горожанка Вера Загоскина, по мнению которой никто из врачей «даже не вникает в результаты пройденных пациентами обследований».

Пользователь Сети Ириночка Федорова посоветовала медикам общаться с пациентами более корректно при проведении диспансеризации. «Чувство такта напрочь отсутствует. Заходишь в кабинет, такое ощущение, будто к ним [медицинским специалистам] домой пришел без приглашения. Как собаки на цепи сидят, все свое недовольство на лице носят», — написала Федорова.

Горожанка Лидия Грибова сравнила проведение больницей диспансеризации в разные годы. Она написала, что изменения произошли не в лучшую сторону. «Я сама бывший медработник. Как раньше проводили диспансеризацию, и как сейчас: сейчас для галочки. [Артериальное] давление даже не измеряют. Все записывают с моих слов», — высказала мнение Грибова. Ранее власти Прикамья отмечали, что благодаря диспансеризации у жителей региона были выявлены тысячи опасных заболеваний, в том числе, на ранних стадиях.